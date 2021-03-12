Получите профессию байера за 3 месяца на очных курсах

Курс повышения квалификации «Баинг и ассортиментная политика» от Образовательного центра "Менеджмент и коммуникации в индустрии моды" (ModaHSE) рассчитан на профессионалов, которые хотят научиться эффективно вести ассортиментную политику и грамотно организовывать процесс закупок. Для зачисления необходимо иметь базовое высшее или дополнительное образование в индустрии моды, или опыт работы в fashion компаниях не менее трех лет. Продолжительность обучения 3 месяца, очная форма, занятия проходят в вечернее время. Старт 29 марта! Успейте записаться.

Программа:

Введение в специальность: мерчандайзер, байер, дизайнер;

Основы ассортиментной стратегии. Связь с маркетингом;

Баинг: анализ модных трендов и прогнозирование продаж;

Материаловедение: классификация тканей, глоссарий для байера;

Ценообразование в ритейле: расчет издержек, планирование наценок;

Планирование и управление ассортиментом. Математика мерчандайзинга

Особенности мерчандайзинга для e-commerce.



Преимущества программы:

Уникальная программа подготовки профессиональных байеров и специалистов по ассортиментному планированию;

Курс разработан при поддержке специалистов FIT (Fashion Institute of Technology), Нью-Йорк, США;

Программа курируется консалтинговым агентством Fashion Consulting Group;

Акцент на практике и специфике российского бизнеса;

Авторские курсы и современные методики преподавания с применением практических кейсов, деловых игр и т.д.

Практические занятия;

Раздаточные материалы, примеры баинговых отчетов, компьютерная симуляция;

Выездные занятия в универмагах, магазинах и шоурумах;

Групповые проекты студентов;

Мастер-классы байеров, дизайнеров, владельцев шоурумов;

Возможность прохождения стажировок в ведущих Российских и международных компаниях;

По окончании — Удостоверение НИУ ВШЭ о повышении квалификации по специальности «Баинг и ассортиментная политика в индустрии моды».

Преподаватели курса:

Ануш Гаспарян, совладелец и коммерческий директор Fashion Consulting Group. Директор Образовательного Центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды». Профессор НИУ Высшая Школа Экономики. Социолог Кандидат социологических наук.



Михаил Коловангин, chief байер в компании Mercury, работает с брендами TOM FORD, Versace, Oscar De LaRenta, Balmain, Elie Saab, Zuhair Murad, Nina Ricci, Victoria Beckham, Missoni, Marchesa, Rick Owens, Jenny Packham, Marc Jacobs, Rochas, Alexander Terekhov. Chief buyer брендов Balmain и Tom Ford.



Галина Кравченко, директор департамента «Ассортимент» Fashion Consulting Group, Руководитель представительства FCG/ FASHIONSNOOPS. Автор и ведущая цикла тренингов-практикумов и курса лекций для НИУ ВШЭ по управлению ассортиментом и модным трендам.

Андрей Горб, CEO Van Laack Russia&CIS, в прошлом — руководитель отдела развития KAREN MILLEN и OASIS. Практик в области розничной торговли, франчайзинга. Бизнес-тренер.

Александра Артюшкина, Director, Women, Purchasing & Commercial, Lamoda.

Татьяна Тивас, тренер Mercury.

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