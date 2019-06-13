Праздник моды и красоты в доме моды Вячеслава Зайцева

Народный художник России Вячеслав Михайлович Зайцев в 2014 году учредил ежегодный международный «Праздник моды и красоты» в Доме Моды «Слава Зайцев» в «Год культуры России», что значительно усилило статус этого мероприятия.

17 июня 2019 года «Ассоциация модельеров России» (АМР) отмечает свой 25 летний Юбилей как «ПРАЗДНИК МОДЫ И КРАСОТЫ» на этом раритетном подиуме в присутствии МЭТРА моды, создавшего Империю Моды России. Члены Ассоциации в показах коллекций продемонстрируют калейдоскоп идей и авторских предложений, приобщение к мировой эстетике моды. В программе использован многолетний опыт АМР за рубежом при проведении тридцати одного фестиваля «Дни российской моды в Европе».

Организатор показа – Президент «Ассоциации Модельеров России» Валентина Мельникова. Автор проекта «Дни российской моды в Европе».

Режиссер показа Екатерина Пантелеева – директор модельного агентства «Слава Зайцев».

В показе примут участие модельеры - неоднократные участники этих фестивалей в Париже, Каннах, Белграде, Брюсселе, Баден-Бадене, Берлине, Гамбурге, Вене, Дрездене, Копенгагене. Модельеры: Татьяна Смирнова, Екатерина Хандрикова, Маргарита Голубева, Валерия Моргасова, Елизавета Моргульчик – «Дом Елисавет», Татьяна Ефремова, Марина Андреева, Фируза Якубова , Вера Черепова, Елена Потапова, Дарима Номинова, Наталья Шакирова.

Праздник завершится вручением В.М. Зайцевым авторского диплома художникам-модельерам - участникам показа. Праздник пройдет при поддержке Парламентского клуба «Российский парламентарий» Госдумы РФ и непосредственно генерального директора клуба Игоря Кирпичева. При поддержке «Деловые женщины России».

Гости «Праздника моды и красоты»: члены Московской городской Думы, Управы и муниципалитеты г. Москвы, МЭРИЯ Москвы, клуб «Российский парламентарий» Госдумы РФ, Государственная российская библиотека.