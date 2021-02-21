Премия Art Erotic Challenge объявила о приеме работ конкурсантов 2021 года

С 15 марта по 15 сентября 2021 года платформа Arterotic.org принимает работы тех, кто хочет принять участие в ежегодной online-премии в области современного искусства и моды. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе – это возможность проявить себя молодым и творческим людям в возрасте от 18 лет, сфера деятельности или увлечение которых связаны с искусством и модой.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

– Art Erotic Challenge: участники выполняют онлайн-задания на своих страницах в социальных сетях;

– Art Erotic Fashion: совместная работа десяти финалистов;

– Art Erotic Awards: церемония награждения;

– Fashion Week Crystal: участие победителей в неделе моды и конкурс красоты Mr. and Mrs. Crystal.

Участники конкурса могут заявить о себе в четырех номинациях: живопись, фотография, мода и модели.

Чтобы стать соискателем премии, следует опубликовать на своей открытой странице в социальных сетях вертикальное видео длительностью до 30 секунд и передать его в виде челленджа трем своим друзьям, подписаться на @aec.awards в соцсетях и поставить хэштеги #aec_awards, вашей номинации @aec_номинация и страны #aec_страна, а также зарегистрироваться на платформе arterotic.org.

Призовой фонд мероприятия включает: создание коммерческой книги проекта; запуск лимитированной серии широкоформатных постеров; запуск реалити-проекта с Art Erotic Fashion в офлайн; десять моделей финала получат возможность принять участие в конкурсе Mr. and Mrs. Crystal; финалисты номинаций «Фотографы» и «Художники» примут участие в биеннале в рамках Fashion Week Crystal; призовой фонд для каждой номинации составляет 25 тыс. долларов; ценные призы предоставляют партнеры мероприятия.