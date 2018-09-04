Премия Green Carpet Fashion Award для Сьюзи Менкес

Знаменитый редактор и модный критик получит в этом месяце одну из самых важных наград сфере экологичной моды.

Вторая церемония вручения Green Carpet Fashion Award состоится в миланском театре Ла Скала 23 сентября. По новой традиции событие отметит заслуги и достижения в области сознательной моды. В этом году одной из обладательниц награды станет один из самых влиятельных модных критиков и редактор Vogue Сьюзи Менкес. Журналистка стала победительницей в номинации «Визионер».