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Артем Кузелев

Премия Green Carpet Fashion Award для Сьюзи Менкес

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  • 04 Сентября 201819:17

Знаменитый редактор и модный критик получит в этом месяце одну из самых важных наград сфере экологичной моды.

Вторая церемония вручения Green Carpet Fashion Award состоится в миланском театре Ла Скала 23 сентября. По новой традиции событие отметит заслуги и достижения в области сознательной моды. В этом году одной из обладательниц награды станет один из самых влиятельных модных критиков и редактор Vogue Сьюзи Менкес. Журналистка стала победительницей в номинации «Визионер».

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