Презентация коллекции BAON by Liasan Utiasheva

5 сентября на пресс-завтраке в ресторане Valenok, одном из заведений компании Novikov Group, состоялась презентация новой осенне-зимней лимитированной коллекции «BAON by Liasan Utiasheva». Мероприятие посетили: Павел Воля, Даша Гаузер, Маша Цигаль, Лина Дембикова, Марина Дэмченко, Снежина Кулова, Ясмина Муратович, Юлиана Бухольц и многие другие.

Бренд уже четвертый сезон сотрудничает с известной гимнасткой, чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, послом Чемпионата мира по футболу 2018 года, заслуженным мастером спорта и популярной телеведущей. По словам генерального директора компании Ильи Ярошенко: «За это время лимитированная коллекция увеличилась в несколько раз: дополнили коллекцию моделями из теплой верхней одежды, добавили в ассортимент мужскую линию. Такое возможно только в одном случае – когда коллекции актуальны и востребованы. Ткань, фурнитура, качество пошива – всему уделено много внимания. Важный факт – большая часть коллекции произведена в России. Это позволяет тщательней контролировать качество моделей, значительно сократить срок изготовления и оперативно доставлять коллекцию покупателям. В сентябре все модели капсулы будут доступны для покупок в магазинах розничной сети и в интернет-магазине BAON».

В новой коллекции классические модели, которые давно стали неотъемлемой частью знаковых образов, раскрываются с неожиданного ракурса, благодаря экспериментам с цветом и фактурами.

«Уверена, - комментирует Ляйсан, - что обладательниц моделей из нашей коллекции ждут приятные перемены: жизнь наполнится яркими насыщенными событиями, и даже хмурые будни будут яркими и запоминающимися».

Гости мероприятия – представители ведущих глянцевых изданий и интернет-порталов о моде – смогли сами убедиться в качестве моделей. Приятным сюрпризом стали подарки партнеров мероприятия: косметические наборы от брендов NUXE и TIGI, подарочные сертификаты от компании Just for you, ювелирные украшения от бренда SOKOLOV.