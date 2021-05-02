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Косметика и парфюмерия (607)
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Юлия Анатольевна Бурулева

Продукты с Алоэ: живительные свойства и уникальные характеристики

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  • 02 Мая 202115:46
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Живительные свойства и уникальные характеристики АЛОЭ с древних времён широко используются в медицине, косметологии и многих других отраслях. Символично, что в одной из трактовок Алоэ означает честность и мудрость. В этом материалы мы расскажем о продуктах с содержанием Алоэ от бренда Eveline Cosmetics, которые, безусловно, займут достойное место в косметическом арсенале каждой леди!

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛОЭ-ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА - 99% НАТУРАЛЬНОГО СОКА АЛОЭ ВЕРА

Гель моментально увлажняет кожу, уменьшает сухость, шершавость и признаки раздражений. Гель, вдохновленный корейскими традициями ухода за кожей, можно использовать как бальзам для тела, так и в качестве крема для лица.

 Гидрогелевая универсальная формула действует как успокаивающе-увлажняющий компресс для кожи, который идеально освежает и успокаивает.

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА НА ОСНОВЕ ДРАГОЦЕННОГО СОКА АЛОЭ ВЕРА:

 - Успешно заменяет Бальзам для тела для увлажнения и разглаживания кожи без жирной пленки

- Может быть использован как Увлажняющий крем, мгновенно избавляя от сухости, стянутости и успокаивая раздражения кожи

-  Служит Успокаивающей маской, ускоряющей процессы регенерации эпидермиса ü Идеальное средство для ухода за кожей После загара, депиляции и бритья, оставляющее приятное охлаждающее ощущение

-  Может применяться как Сыворотка для лица

- Натуральный состав, в основе которого 99% сок Aлоэ Вера;

-  Приятный запах и универсальное действие;

-  Быстро впитывается;

-  Вдохновлен корейскими трендами красоты;

-  Не оставляет на коже липкую пленку;

- Конкурентная цена - 299 рублей

Успокаивающе-освежающая корейская тканевая маска УСПОКАИВАЮЩАЯ АМПУЛА С АЛОЭ   Пропитана уникальной детокс-сывороткой, мгновенно снимает симптомы раздражения, возвращая коже гладкость и эластичность. Максимально увлажняет и защищает от потери влаги. Эффективно успокаивает, придает коже естественное сияние и мгновенно освежает.  

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

 

 экстракт алоэ, огурца, розмарина, лимона, зеленого чая, орхидеи, ромашки, бетаин и аллантоин.

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