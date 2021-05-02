Продукты с Алоэ: живительные свойства и уникальные характеристики

Живительные свойства и уникальные характеристики АЛОЭ с древних времён широко используются в медицине, косметологии и многих других отраслях. Символично, что в одной из трактовок Алоэ означает честность и мудрость. В этом материалы мы расскажем о продуктах с содержанием Алоэ от бренда Eveline Cosmetics, которые, безусловно, займут достойное место в косметическом арсенале каждой леди!
Гель моментально увлажняет кожу, уменьшает сухость, шершавость и признаки раздражений. Гель, вдохновленный корейскими традициями ухода за кожей, можно использовать как бальзам для тела, так и в качестве крема для лица.
Гидрогелевая универсальная формула действует как успокаивающе-увлажняющий компресс для кожи, который идеально освежает и успокаивает.
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА НА ОСНОВЕ ДРАГОЦЕННОГО СОКА АЛОЭ ВЕРА:
- Успешно заменяет Бальзам для тела для увлажнения и разглаживания кожи без жирной пленки
- Может быть использован как Увлажняющий крем, мгновенно избавляя от сухости, стянутости и успокаивая раздражения кожи
- Служит Успокаивающей маской, ускоряющей процессы регенерации эпидермиса ü Идеальное средство для ухода за кожей После загара, депиляции и бритья, оставляющее приятное охлаждающее ощущение
- Может применяться как Сыворотка для лица
- Натуральный состав, в основе которого 99% сок Aлоэ Вера;
- Приятный запах и универсальное действие;
- Быстро впитывается;
- Вдохновлен корейскими трендами красоты;
- Не оставляет на коже липкую пленку;
- Конкурентная цена - 299 рублей
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
экстракт алоэ, огурца, розмарина, лимона, зеленого чая, орхидеи, ромашки, бетаин и аллантоин.
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