Проект Ассоциации Модельеров России - "Платье Победы"

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и предстоящему Параду Победителей, который впервые повторится 24 июня 2020 года в Москве, члены «Ассоциации Модельеров России» подготовили проект «Платье Победы». Это авторские работы модельеров России и СНГ, которые посвящены всем жителям СССР на территории которого проходила эта страшная разрушительная и жестокая война и закончилась победой. И каждая эта авторская работа выражает свой восторг победителям за совершенный подвиг! И мир должен знать, что мы едины и непобедимы! Удивительное решение было принято Сталиным 15 января 1943 года «об изменении формы одежды » еще до победы в Сталинграде, когда даже были плохие сводки с фронта. Новая форма для военных – форма для победителей. Гениальная идея. Да, так было продумано и продемонстрировано, что одежда может влиять на внутреннее состояние человека.

Так к 20 апреля 1945 года - дню начала Берлинской операции удалось обеспечить ее участников новым летним обмундированием.

К историческому Параду Победы 24 июня 1945 года, проходившего в Москве, было сшито 250 парадных генеральских форм нового образца. А всего в мастерских и ателье города Москвы за три недели было сшито более 10 тысяч комплектов различного обмундирования для участников парада.

Платья Победы, Куклы Победы, Ангелы Победы, Голос Победы – это яркое самовыражение и отношение к подвигу нашего народа модельеров всех поколений от детей войны до современной молодежи. И наши дети и внуки, играя с Куклами Победы, должны помнить, что их бабушки все свои силы отдавали победе работая врачами в госпитале и санитарных поездах, и медсестрами на полях войны, и связистами, и разведчицами, и летчицами, и танкистами, и воспитателями в детском саду, и учителями. Это поможет воспитывать чувство патриотизма.

1 / 7 Модели Елизаветы Моргульчик. Дом Елисабет













domelisabet.ru

1 / 2 Маргарита Бортникова



Секунды, минуты, часы, дни….. 75 лет тишины, мирной жизни и спокойствия.

Мы бесконечно благодарны, говорим спасибо и всегда будем помнить всех тех, кто дал нам право на жизнь.

Мы вносим своим творчеством, показами, выставками, посильный вклад в дело укрепления мира на Земле. Стараемся делать его прекрасным, более открытым, радостным и счастливым.

В день Великого Дня Победы, мы дарим Вам женское очарование, элегантность, красоту, счастье в каждый Ваш дом, добра и бесконечно голубого мирного неба!!!

Будьте счастливы люди!

Президент Ассоциации Модельеров России - Валентина Мельникова

Нина Крупнова и Лидия Крымская

Ирина Белопухова

1 / 3 Татьяна Ефремова, фирма ТААРУГА, г. Екатеринбург





Маргарита Голубева

Марина Андреева, платья "Красная площадь"

Марина Андреева

Арт-студию «TEATRO» организовали московские художники-кукольники: Ольга Рожкова – художник-бутафор, имеющая большой опыт реставрации и оформления выставок, праздников, спектаклей: более 15-ти лет работала в Кремле на оформлении кремлевских ёлок, в театре им. Маяковского. Мастер-кукольник Елена Лаевская – участник первой международной выставки кукол в Москве, участник и дипломант многих международных выставок, организатор международной кукольной выставки в Литве.

E-mail: bonna.rabota@mail.ru

Платье в технике «нунофелтинг». Мериносовая шерсть и батист переплелись в тончайший войлок. Славянские мотивы и цветовая гамма создают настроение Победы. Автор Ирина Арсеньева, Красноярск

"Платье Анна" к Дню Победы.

Образ женственности и нежности, выполнен в этнических традициях, технологии комбинирования разных фактур, использованы кружево, вышивка, лен, шелк и хлопок. Дизайнер SvetlanaKarpova sustainable clothing design - одежда для долгого использования, душевная и со смыслом.

@SvetlanaKarpova.com.ua

Лариса Шарин

1 / 3 Феруза Якубова. Узбекистан. Г. Ташкент. Дом Моды F&G.





Татьяна Киселева «Озорной Квилт», г.Новосибирск

Модельер Светлана Диво, "Цветущий май"

Модельер Татьяна Савосина, г. Иваново. Платье - "Мой лён"

Модельер Светлана Ставцева

1 / 2 Ольга и Элла Смирновы, г. Рига



1 / 2 "Платье победы", Екатерина Курепина

