Проект Ассоциации Модельеров России - "Платье Победы"

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и предстоящему Параду Победителей, который впервые повторится 24 июня 2020 года в Москве, члены «Ассоциации Модельеров России» подготовили проект «Платье Победы». Это авторские работы модельеров России и СНГ, которые посвящены всем жителям СССР на территории которого проходила эта страшная разрушительная и жестокая война и закончилась победой. И каждая эта авторская работа выражает свой восторг победителям за совершенный подвиг! И мир должен знать, что мы едины и непобедимы! Удивительное решение было принято Сталиным 15 января 1943 года «об изменении формы одежды » еще до победы в Сталинграде, когда даже были плохие сводки с фронта. Новая форма для военных – форма для победителей. Гениальная идея. Да, так было продумано и продемонстрировано, что одежда может влиять на внутреннее состояние человека.
Так к 20 апреля 1945 года - дню начала Берлинской операции удалось обеспечить ее участников новым летним обмундированием.
К историческому Параду Победы 24 июня 1945 года, проходившего в Москве, было сшито 250 парадных генеральских форм нового образца. А всего в мастерских и ателье города Москвы за три недели было сшито более 10 тысяч комплектов различного обмундирования для участников парада.
Платья Победы, Куклы Победы, Ангелы Победы, Голос Победы – это яркое самовыражение и отношение к подвигу нашего народа модельеров всех поколений от детей войны до современной молодежи. И наши дети и внуки, играя с Куклами Победы, должны помнить, что их бабушки все свои силы отдавали победе работая врачами в госпитале и санитарных поездах, и медсестрами на полях войны, и связистами, и разведчицами, и летчицами, и танкистами, и воспитателями в детском саду, и учителями. Это поможет воспитывать чувство патриотизма.
Секунды, минуты, часы, дни….. 75 лет тишины, мирной жизни и спокойствия.
Мы бесконечно благодарны, говорим спасибо и всегда будем помнить всех тех, кто дал нам право на жизнь.
Мы вносим своим творчеством, показами, выставками, посильный вклад в дело укрепления мира на Земле. Стараемся делать его прекрасным, более открытым, радостным и счастливым.
В день Великого Дня Победы, мы дарим Вам женское очарование, элегантность, красоту, счастье в каждый Ваш дом, добра и бесконечно голубого мирного неба!!!
Будьте счастливы люди!
Президент Ассоциации Модельеров России - Валентина Мельникова
Нина Крупнова и Лидия Крымская
Ирина Белопухова
Маргарита Голубева
Марина Андреева, платья "Красная площадь"
Марина Андреева
Арт-студию «TEATRO» организовали московские художники-кукольники: Ольга Рожкова – художник-бутафор, имеющая большой опыт реставрации и оформления выставок, праздников, спектаклей: более 15-ти лет работала в Кремле на оформлении кремлевских ёлок, в театре им. Маяковского. Мастер-кукольник Елена Лаевская – участник первой международной выставки кукол в Москве, участник и дипломант многих международных выставок, организатор международной кукольной выставки в Литве.
E-mail: bonna.rabota@mail.ru
Платье в технике «нунофелтинг». Мериносовая шерсть и батист переплелись в тончайший войлок. Славянские мотивы и цветовая гамма создают настроение Победы. Автор Ирина Арсеньева, Красноярск
"Платье Анна" к Дню Победы.
Образ женственности и нежности, выполнен в этнических традициях, технологии комбинирования разных фактур, использованы кружево, вышивка, лен, шелк и хлопок. Дизайнер SvetlanaKarpova sustainable clothing design - одежда для долгого использования, душевная и со смыслом.
@SvetlanaKarpova.com.ua
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