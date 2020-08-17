Проект CINEMA FASHION объединил моду и кино

Совершенно новый формат fashion-шоу представила 14 августа коллаборация Продюсерского центра «ГРАНИ» и топ-фотографа и дизайнера Надежды ШИБИНОЙ.

CINEMA FASHION – это творческий эксперимент на стыке моды, театра и кино, принять участие в котором отважились воспитанники детских модельных агентств со всей России – более 170 детей, представлявших Чебоксары, Пензу, Нальчик, Сургут, Орел и другие города. Вместе с ними участвовали и юные звезды – топ-модель Агния Барская, а также звезда фильма «Лед-2» - актриса Вита Корниенко. Заметной фигурой съемок-дефиле стал Владимир Лёвкин – российский певец, продюсер, режиссёр, экс-участник популярной поп-группы «На-На», с женой Марусей и дочкой Никой.

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Проект CINEMA FASHION представил детские коллекции дизайнеров Надежды Шибиной, Ирины Шарлау, Евгении Климковой (бренд Klimkova kids), Людмилы Хазовой (бренд Bolero), причем весьма необычным образом. Во-первых, организаторы отказались не только от подиума, но и от замкнутого пространства – съемки прошли в открытом павильоне легендарной киностудии «Мосфильм», в декорациях дореволюционных Москвы и Санкт-Петербурга, с натуральными домами, растущей травой и булыжниками под ногами.

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Во-вторых, дефиле перестало быть линейным одномоментным событием. Здесь было кино! А значит и дубли, и развернутые визуальные эффекты. Например, каждый показ можно было наблюдать не только со среднего и крупного планов, но и, скажем, с высоты птичьего полета.

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Съёмки велись с 4 камер и даже квадрокоптера, позволившего запечатлеть поистине эпический размах действа. Результат можно было лицезреть посредством интернет-трансляции в реальном времени на официальных ресурсах Продюсерского центра «ГРАНИ»:

YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCBiz8XCa6cKHWIXSKqylZYA

Инстаграм @mkidsfashionweek

ВКонтакте https://vk.com/grany_center

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При этом на съемочной площадке были только сами участники процесса и избранные журналисты, освещавшие событие: Fashion TV, РИА Новости, "Вечерняя Москва", телеканал "Мода", Celebrity TV и другие...

Формат мероприятия, прошедшего без зрителей, стал революционной находкой организаторов в условиях действующих пока ограничений на проведение массовых мероприятий, особенно детских.

Как ни странно, такой подход существенно расширил возможности самого дефиле. Была тщательно продумана драматургия каждого показа, не говоря уж о сценографии, декорациях и аксессуарах. В дефиле Klimkova kids эффектным моментом шоу стали рассыпающееся по всему пространству площадки яблоки. Юные модели показа Ирины Шарлау представили элегантный летний променад по старым улицам, декорированным цветочным орнаментом. В показе Людмилы Хазовой прямо в небо взмывали выпускаемые из клеток голуби. И, наконец, сразу два показа топ-дизейнера и фотографа Надежды Шибиной, как всегда яркие и самобытные, погрузили зрителя в настоящую сказочную фантасмагорию, со множеством деталей и авторских находок.

Над созданием образа каждой модели CINEMA FASHION со знанием дела поработали мастера Школы визажа и грима при Мосфильме Estel Shine – официальные партнеры проекта.

Как сказали в ходе импровизированной пресс-конференции генеральный продюсер проекта Елена СКЛЯРОВА, режиссер-постановщик Валерий СОРОКОВОЙ и топ-фотограф Надежа ШИБИНА, состоявшиеся показы открывают серию мероприятий проекта CINEMA FASHION, и последующие съемки уже запланированы на конец сентября. Итогом проекта станет мини-фильм, сопровождаемый оригинальным саундтреком молодого композитора Ильи Сорокового, чья музыка стала уникальным авторским сопровождением каждого показа. Кроме того, Продюсерским центром «ГРАНИ», который является организатором главной детской недели моды - Kids Fashion Week, запланирован на осень ряд других мероприятий, направленных на развитие и популяризацию детской моды в России.

Фото - Игорь Стражин

Официальный сайт Продюсерского центра «ГРАНИ» https://grany.center/

Официальный сайт Надеждs ШИБИНОЙ http://shibina.ru/

Pr-поддержка проекта – Владимир Преображенский (Maestro Agency)