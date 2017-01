Проект «ЛУК at me» представил «Цирк военных действий» от YeZ by YEGORZAITSEV

Трансформируемое торгово-презентационное пространство Салона российского дизайнера Лук – ещё одна точка на модной карте нашей страны - открылось у подножия российского Олимпа летом 2015 года. Гости Красной Поляны имеют возможность ближе знакомиться с самыми интересными достижениями российской дизайнерской мысли и стать счастливыми обладателями лучших примеров ее воплощения в предметах костюма. Главной целью проекта изначально стало не только показать, но и убедить людей в том, что российские дизайнеры способны разрабатывать и производить достойную одежду по приемлемой цене.

«Сегодня покупатели уже не стремятся приобрести вещи только из-за ярлыков. Для них стало важным не только отличное качество, но и приемлемая цена — пусть даже название марки ещё не у всех на слуху. Привычки потребления современного человека меняются — покупки становятся более обдуманными, в условиях кризиса покупатель отдает предпочтение оригинальным и качественным вещам, которые будут не только красивы и комфортны в носке, но и прослужат не один год. Сегодня российская модная индустрия совершила мощный рывок вперед, и её уровень позволяет успешно конкурировать с западными брендами!» — уверена Екатерина Смирнова, идейный вдохновитель и управляющий партнер салона российского дизайна «ЛУК».

Сегодня в салоне представлены коллекции дизайнеров со всей России. Проект явно не стоит на месте, представляя наряду с новыми и известными именами и маркетинговые новшества.

В программе работы пространства «ЛУК» – выставки, видео инсталляции, медиа-проекты, мастер-классы и лекции на модную тему, выступления ведущих фигур модной индустрии нашей страны. Беспрецедентным маркетинговым ходом в рамках салона стали регулярные art/fashion/sound вечеринки «ЛУК at me». Само название этого уже отдельного проекта Салона говорит за себя и удачно вписывается в концепт пространства – именно здесь одежду рассматривают не как набор вещей, надетый на человека, а как нечто – живое, созданное мыслью, стараниями и руками других людей, то, что требует к себе пристального внимания. Гости вечеринок имеют возможность увидеть воочию коллекции, собранные с ведущих модных подиумов страны в сопровождении авангардного живого джаза; поэкспериментировать над собственными имиджами; продегустировать элитные сорта алкоголя. Каждая презентация коллекции проходит по – своему – это могут инсталляции, видео сопровождение и живый рассказы, непосредственные встречи с дизайнерами и т.д. Организаторы всякий раз очаровывают гостей неповторимой атмосферой и удивляют креативными представлениями дизайнерских коллекций публике. Все презентации проходят в набирающем популярность формате see now buy now. В них представлены вещи, актуальные для текущего сезона.

После окончания культурной части события можно с комфортом переодеться в примерочной в club-лук и продолжать вечер на уютном танцполе под музыку лучщих диджеев до рассвета. Самые выносливые клабберы могут задержаться на афтепати, к слову, единственное на Роза Хутор.

Несколько дней назад в Салоне российского дизайна Лук в рамках проекта была представлена коллекция «Цирк военных действий» выдающегося российского дизайнера, постоянного участника MERCEDES BENZ FASHION WEEK Russia, Егора Зайцева. Коллекция носит характер милитари и выполнена из тканей жизнеутверждающих ярких цветов. Егор Зайцев, человек с твердой жизненной позицией, широкой душой и добрым сердцем, создает «защитную» одежду для того, чтобы обеспечить мир и спокойствие вокруг.

«Почему я написал про войну? Потому что я против войны. Я не хочу, чтобы Россия стала театром военных действий. Война доведена до абсурда. И я своё "новое милитари" довожу до абсурда, по-детски жонглируя цветосочетаниям…» - комментировал свою коллекцию Егор Зайцев.

Часто увидев красивый и модный образ на подиуме, потребитель не совсем понимает, что за ним стоит. Проект «Лук at me» всякий раз предлагает зрителю взглянуть на вещь по- другому, словно узнать ее личную историю. Гости вечеринки не только смогли увидеть видеотрансляцию яркого показа бренда YeZ by YEGORZAITSEV, но и узнать о том, что на самом деле именно в эти вещи заложены воспоминания дизайнера о его детстве, когда мама работала художником по костюмам в цирке, а отец, Вячеслав Михайлович Зайцев - модельером в Общесоюзном доме моделей; о том, что цирк и мода для этого внешне очень сильно и жесткого человека - синонимы любви и жизни. А семья дизайнера, самая важная дня него часть жизни, всегда и часть любого показа – жена Екатерина и младшая дочь участвовали в показе, а старшая дочь с волнением наблюдала за происходящим в зале.

Ватники, показанные на большом подиуме и представленные в салоне ЛУК – были изначально задуманы в рамках совместного проекта Егора и Захара Прилепина, но для собственной реализованы YeZ by YEGORZAITSEV на своей территории, в Доме Моды Славы Зайцева; любимые дизайнером и публикой платья «с дырками» - ремейк давней коллекции, тогда вдохновленной знаменитым Пьером Карденом…

Часть коллекции была представлена гостям в рамках живого дефиле от моделей IVANOVA FIRST Models, которые словно прочувствовав дизайнерскую мысль и атмосферу большого подиума, смогли показать не только предметы одежды, но и настроение всей коллекции.

После того, как зрителям было представлено авторское видение ансамблей, организаторы позволили себе небольшой эксперимент. Яркое и авангардное пальто-бушлат Егора совершенно по-новому прочиталось, дополненное более спокойным трикотажем моей марки IVANOVA. Второй образ, полностью построенный на контрастах, вполне может претендовать на звание «мечта модника»: насыщенный розовый цвет пышной фатиновой юбки и белой футболки с принтом великолепно уравновесило пальто Егора серьезного темного цвета. Тем самым проект еще раз убедительно донес важную мысль – бесконечность модных трендов потребителю можно и нужно адаптировать под собственную индивидуальность, делая свой образ не процитированным с подиума, а уместным и комфортным для жизненных ситуаций.

«Лук at me» - посмотри на меня – словно озвучивает за каждый предмет одежды салон российского дизайна ЛУК: «Я могу быть очень разной – иметь свой характер, быть повседневной или нарядной – ведь всё зависит от мироощущения человека, который меня надевает, и создателя, который меня выпускает в мир».