«Проекты рая» Натальи Душегрея

19 сентября в старинном особняке на Малой Ордынке прошел показ коллекции "Проекты рая" дизайнера Натальи Душегрея. В дефиле приняли участие звезды кино, театра, спорта и телевидения. В этот вечер на подиум вышли актрисы Анастасия Макеева, Наталия Лесниковская, Полина Куценко, Ева Авеева, Мария Иващенко, Екатерина Директоренко, Людмила Колесникова, Джульетта Геринг, Анастасия Веденская, Евгения Короткевич, Янина Мелехова, Ирина Баринова, телеведущие Ольга Жук и Юлия Маслаченко, актриса и певица Лореанна (Анна Зайцева), чемпионка мира по художественной гимнастике Софья Скоморох, солистка группы "Hi-Fi" Марина Дрождина. Режиссером показа стала Алена Павлова.

Поздравить дизайнера пришли Нонна Гришаева, Ирина Безрукова, Ив Набиев, Ирина Пудова, Алиса Толкачева, Екатерина Семенова, Татьяна Абрамова и другие звездные гости.

Пока участниц за кулисами готовили к показу мастера Международного учебного центра АртСтилист, гостей на входе встречали артисты театра "Happy people project" - рыцарь и прекрасная дама, а также мимы на ходулях.

Коллекция "Проекты рая" посвящена творчеству английского художника-декоратора, писателя и отчаянного романтика Уильяма Морриса.

Основой коллекции послужили "перефразированные" рисунки Уильяма Морриса , которые украсили все изделия. Всю коллекцию пронизывает дух средневековья со всей его декоративностью и «мечтой о рае», которым так увлекался Уильям Моррис. Она выполнена в сложном колористическом решении: хаки, черный, экрю, пыльная сирень, изумруд, синий, разные оттенки зеленого.

Музыку к показу на тему средневековья в электронной обработке написал супруг Натальи, музыкант и композитор Алексей Палагин. А саундрек - старинную скандинавскую балладу "Herr Mannelig" о женщине-тролле, которая была влюбленна в земного рыцаря - исполнила певица Лореанна.

Ведущий вечера Вячеслав Невинный разыграл среди гостей подарки от партнеров мероприятия - французской марки декоративной косметики Vivienne Sabo, оздоровительного центра Улутай и бренда дизайнерских украшений Mari Joo.

А в финале мероприятия всех ждал сладкий сюрприз - трехъярусный торт от Rich in cakes, оформленный в стиле Уильяма Морриса.

Фото Марии Андреевой.