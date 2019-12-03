Пять новогодних образов от Алены Ахмадуллиной

Новый год — один из самых любимых и ожидаемых праздников в году, когда мы готовим подарки и встречаемся с близкими. В этой приятной суете важно не забыть о самых преданных и любящих — наших домашних питомцах. Как бы вы не решили провести Новый год, собака всегда готова отправиться с вами в любое приключение. Как разделить радость праздника вместе с питомцем? Для этого команда CESAR® представляет уютные парные свитера #СвязаныВместе, которые не только украшают образ для главной ночи в году, но и дают возможность вашему питомцу стать частью семейного торжества. Кстати, уникальный рисунок свитеров создавался при непосредственном участии собак.

Парные свитера стали основой новогоднего лукбука, который российский дизайнер Алена Ахмадуллина создала для своих звездных подруг и их собак.

«Идея коллаборации мне понравилась сразу: в моей жизни давно есть чудесный Бани (Примечание. Собака Алены породы чихуахуа), которого я очень люблю, и мне, как дизайнеру, хотелось отразить эту связь в наших образах. К тому же нам часто говорят, что мы похожи, а парные свитера только подчеркивают эту схожесть. Когда я начала работать над проектом, я сразу знала, кого пригласить в качестве моделей, ведь у меня так много подруг с питомцами. Придумывая образы, я ориентировалась на планы девушек и их собак, чтобы луки были не только эффектными, но и удобными, подошли бы для любого варианта Нового года. И, конечно, в каждом случае основной акцент на свитерах, потому что именно они создают праздничное настроение», — комментирует Алена Ахмадуллина.

В лукбуке представлены 5 новогодних образов, и в основе каждого — свитера от CESAR®, которые дизайнер дополнила разнообразными деталями. Свой Новый год Алена и Бани отметят в атмосфере традиционных рождественских ярмарок, поэтому она предпочла комфортный образ для шоппинга и уличных прогулок. Для Светланы Бондарчук Алена подобрала искрометный лук с облегающими брюками и элегантными кожаными туфлями на шпильках — так они вместе с малышкой Фанни точно будут блистать на вечеринке. Тата Бондарчук (Мамиашвили) планирует бранч с подругами, куда с ней отправится Вуди, поэтому для нее был подобран элегантный образ. Для праздника, который предпочла Оксана Лаврентьева вместе с пушистым Нафаней, Алена создала уютный, но в то же время праздничный образ, а для Наташи Давыдовой и ее шпица Пончика дизайнер выбрала спортивный лук.

Мария Гудочкина, бренд-менеджер CESAR®: «Мы проводим кампанию #СвязаныВместе второй год подряд в России и получаем большой отклик от владельцев питомцев. Для бренда CESAR® собаки — это наши самые верные и преданные друзья, которые любят своих хозяев безусловно. Поэтому кампанией #СвязаныВместе мы хотели вдохновить владельцев создавать больше особенных моментов, которые можно разделить с питомцами. Самый любимый и ожидаемый праздник — это, конечно же, Новый год. Какие бы планы вы не строили, ваш питомец всегда будет рад разделить их с вами, а парные свитера подойдут как для стильных, вечерних образов, так и для family-look. Посмотрите, какие красивые луки получились для наших героинь и их любимцев».