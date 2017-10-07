Ребрендинг и новый шоу-рум Real Profit Group

05 октября в Москве fashion компания Real Profit Group объявила о ребрендинге и официальном открытии штаб-квартиры на Селезневской улице, совмещающей функции офиса и шоу-рума.

С октября 2017 года агентство является официальным представителем пяти дизайнерских торговых марок: Laska Furs (молодежные меховые изделия, г. Саратов), Free Age (вязаный трикотаж premium, г. Санкт-Петербург), Bezko (casual и office женские платья и костюмы, г. Москва), Chipoodl (полу-спорт унисекс костюмы, г. Москва) и Polyakov Couture (головные уборы и украшения ручной работы, г. Москва). Образцы коллекций брендов представлены на постоянной основе для байеров и стилистов, а первая закупочная сессия продлится вплоть до середины декабря. Компания анонсирует максимально гибкие условия по сотрудничеству с retail-операторами, а также предлагает опцию по разработке капсульных коллекций под заказ.

Помимо функции шоу-рума, штаб-квартира Real Profit Group является также офисом делового издания об индустрии моды в России Fashionograph. Журнал выходит дважды в год (август/февраль) с осени 2014 года и распространяется на профильных выставках, в офисах и шоу-румах компаний-партнеров.

К открытию рабочего пространства команда Real Profit Group провела ребрендинг, сменив основной логотип на более легкий и динамичный вариант, ассоциируя решение с очередным шагом в развитии бизнеса и сотрудничества с новыми партнерами. Аналогичное изображение в более яркой цветовой гамме стало идентифицирующим для еще одного проекта агентства – образовательного курса «Менеджмент в индустрии моды», организованного совместно с Институтом Отраслевого Менеджмента Президентской академии РАНХиГС.

Команда Real Profit Group – Андрей Якоби, Анна Оккерт и Инга Смирнова – провела официальное открытие штаб-квартиры и шоу-рума, которое посетили стилисты Наташа Сыч, Андрей Зубатюк, Анастасия Белова, Ильфат Бабанов, Артем Щедров, байеры Kalina Market и Concept Market, директор выставки CPM Николай Ярцев, куратор проектов CPM Designerpool и Handmade Галина Истомина, главный редактор издания «Модный Magazin» Вера Иванова, телеведущий, продюсер и DJ Иван Васильев, а также участники шоу-рума: Иван Макаревич (Chipoodl), Сергей Поляков и Филипп Жан-Пьер Ндзана (Polyakov Couture), Татьяна Затравина (Free Age), Алексей Попов (Laska Furs) и другие гости.