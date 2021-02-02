Ресторан «Купцы и устрицы» – русские традиции и французский шарм

В тихом историческом уголке Москвы, в старинной усадьбе Рогаткиных-Ёжиковых располагается ресторан «Купцы и устрицы». Здесь, благодаря продуманным интерьерам с антикварными зеркалами и люстрами, воссоздаётся подлинная атмосфера купеческого дома.

Место во многом определило подход к кухне и меню. Шеф-повар Константин Гущин творчески переосмыслил рецепты русской купеческой кухни и виртуозно соединил их с современными блюдами французской кухни. Получилось авторское меню, в котором каждый гость обязательно найдёт для себя интересные блюда.

Отдельный акцент сделан на устрицы и другие морепродукты. Устрицы тут подают и сервируют по всем правилам, соло и в сетах, свежие и запечённые. В меню представлены «Императорские» (120 Р.), «Фин де клер» (420 Р.), «Святой Патрик» (390 Р.) и другие виды устриц, сеты с несколькими соусами и несколькими видами икры. Любители морепродуктов непременно оценят по достоинству морское плато (2500 Р.), в которое входит сашими из гребешка, тартар из гребешка, магаданские креветки, морской ёж с соусом понзу и «Императорская» устрица.

Ежедневно ресторан открывается фирменными завтраками, которые, впрочем, можно заказать в любое время. Овсяную кашу здесь предлагают с печёными яблоками (320 Р.), а легендарную Гурьевскую кашу щедро дополняют сухофруктами и пряностями (390 Р.). Любителям сладкого придутся по вкусу блинчики «Креп Сюзетт» (420 Р.) и сырники из фермерского творога с домашним вареньем (440 Р.). Желающие подкрепиться основательно, могут воспользоваться спецпредложением от шефа и заказать «Купеческий завтрак» с йоркширским пудингом (820 Р.) или «Русский завтрак» с блинами с красной икрой (720 Р.).

По будним дням ресторан приглашает на русские и французские обеды, меню обновляется еженедельно. Например, в меню одного из обедов по-русски входит салат «Оливье», борщ с говядиной, котлета Пожарскую с картофельным пюре. Французский обед может включать в себя лионский салат с беконом, крем-суп «Дюбарри», рататуй с куриной грудкой. Можно заказать полный обед (720 Р.) или взять два блюда на выбор (560 Р.). К любому обеду полагается хлебная корзина и ягодный морс. А по воскресеньям с полудня до пяти вечера ресторан устраивает устричные бранчи (1290 Р. на персону). Вы можете съесть столько охлаждённых «Императорских» устриц, сколько захотите!

Желающие уйти в широкий загул по-купечески в «Купцах и устрицах» могут это сделать чрезвычайно легко. Можно подобрать блюда исключительно a la russe (котлеты из щуки, пельмени, олюторская сельдь, борщ) или же выбрать что-то «на французский манер» (луковый суп, филе-миньон со спаржей и соусом фуа-гра, эклеры). Как идеальное завершение обеда или ужина предлагается настоящая чайная церемония по-московски, с блестящим самоваром, сушками, домашним вареньем, блинами с икрой.

При ресторане работает служба доставки, и любые блюда вы можете заказать домой или в офис.

Ресторан удобно располагается на одной из главных улиц Замоскворечья – Полянке. Сюда без проблем можно подъехать из любой части города, для комфорта гостей работает бесплатная парковка (заезд с Полянки). Уютный островок старой Москвы с обилием храмов и особняков сразу же «предлагает» каждому отвлечься от суеты мегаполиса и провести время со вкусом.

ул. Большая Полянка, 39, стр. 1

+7 (926) 676 41 94

https://www.merchantsandoysters.com

Instagram @merchantsandoysters