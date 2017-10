Россия на международном телерынке MIPCOM во Франции

Один из крупнейших международных рынков аудиовизуального контента MIPCOM состоится в Канне (Франция) с 16 по 19 октября 2017 г. В преддверии мероприятия, 14 и 15 октября прошел ежегодный международный рынок телевизионных программ и мультсериалов для детей MIPJunior.

Российское кино, телефильмы, сериалы и анимация в Канне будут представлены на объединенном стенде ROSKINO - RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE (Дворец Фестивалей, Riviera 7, стенд R7.E40) при участии Министерства культуры России и компании Аэрофлот.

Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор РОСКИНО:

«Мы видим, как стараются российские профессионалы телебизнеса, чтобы привлечь внимание к своему контенту, и это единственный верный путь развития. Международные рынки позволят нам выйти из внутренней эмиграции и стать интересными миру, таким образом увеличив в разы окупаемость проектов. Я надеюсь все компании из России, которые представлены и на объединенном стенде ROSKINO - RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE, и те, которые выступают соло на именных стендах, будут иметь успех, и те усилия, которые прилагают все, в том числе Александра Модестова, представитель компании Reed Midem, для рекламы и продвижения нашей индустрии, будут вознаграждены успешной монетизацией контента. Между тем, у меня и моих сотрудников в Канне также назначены встречи со многими производящими студиями на предмет сотрудничества с Московской кинокомиссией. Мы только в начале пути, но чувствуем поддержку наших международных коллег и их заметный интерес».

Церемония открытия рынка аудиовизуального контента MIPCOM 2017 пройдет в партнерстве с телеканалом НТВ. 16 октября в понедельник будет презентован сериал, произведенный по заказу НТВ студией RWS - экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» (реж. К. Худяков), исполнители главных ролей Анна Чиповская и Юлия Снигирь представят проект в Канне.

В рамках специальной программы «Российская революция контента» (Russian Content Revolution) состоится мировая премьера сериала «Троцкий» (реж. А. Котт, К. Статский) совместного производства Первого канала и кинокомпании «Среда». В главных ролях – Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш. Показ первой серии состоится 17 октября во Дворце Фестивалей, поддержать премьеру сериала приедут исполнители главных ролей Константин Хабенский и Ольга Сутулова, а также продюсеры проекта - Александр Цекало («Среда») и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

18 октября в рамках деловой программы MIPCOM 2017 создатели сериала «Гоголь. Начало» (реж. Е. Баранов), производства кинокомпании «Среда» для канала ТВ3, расскажут о своем опыте выпуска проекта в кинотеатральный прокат до премьеры на телевидении и насколько успешной оказалась монетизация телевизионного контента.

Также в рамках международного рынка аудиовизуального контента MIPCOM будут представлены сериалы «Золотая Орда», «Лучше, чем люди», «Бывшие», и состоится открытие павильона аудиовизуального и цифрового контента MADE IN RUSSIA, организованного Российским Экспортным центром.

Новый российский анимационный сериал «Герои Энвелла» производства студии «Паровоз» станет участником программы показов ежегодного международного рынка телевизионных программ и мультсериалов для детей MIPJunior – впервые за 25 лет в список премьерных показов вошел проект от России. Сериал ориентирован на школьников младших классов, в центре захватывающего сюжета – любители компьютерных игр, что делает проект современным и повышает его шансы на востребованность среди мировых закупщиков.

Александра Модестова, глава компании «Экспоконтент», официальный представитель в России и СНГ рынков MIPCOM, MIPJunior, MIPTV, MIPDOC, и MIPFormats:

«Я убеждена, что российский телевизионный контент может уверенно конкурировать на международном рынке, при этом нельзя забывать о правильной подаче своего продукта. Поэтому главная задача программы Russian Content Revolution – привлечь внимание зарубежных закупщиков и продюсеров к телепроизводителям из России и дать им возможность ближе познакомиться с нашими ключевыми игроками. Я благодарна руководству компании Reed Midem за то, что они поддержали идею организации этой программы и содействовали в том, чтобы она была организована столь масштабно. Для нас всех это действительно очень важно, особенно сейчас в условиях сложившейся ситуации в мире. Что касается меня лично, этот MIPCOM у меня уже 10-ый по счету, и лучшим подарком для меня станет, если по окончанию рынка я смогу смело сказать «Контент-революция свершилась. Ура, товарищи!».

На стенде ROSKINO – Russian Cinema Worldwide будет представлен обновленный каталог Международного передвижного кинорынка DOORS, в который вошли более 45 разножанровых российских проектов производства 2016/2018 гг. Также на стенде участники международного рынка аудиовизуального контента могут ознакомиться с деятельностью Кинокомиссии Москвы и узнать все детали об отправке заявок на производство кино- и теле- контента в столице России.

Компания Централ Партнершип впервые представит на MIPCOM фильм «Большой» (реж. В. Тодоровский), исторический экшн «Викинг» (реж. А. Кравчук) и новую картину Карена Оганесяна «Жизнь впереди». Также международным байерам будут презентованы сериалы, показавшие хорошие рейтинги в эфире телеканала НТВ - «Охота на дьявола» и «Консультант». В библиотеку фильмов компании входят такие известные картины как «Экипаж» (реж. Н. Лебедев), «После тебя» (реж. А. Матисон), «Кухня. Последняя битва» (реж. А. Федотов), «Молот» (реж. Н. Эген), «Вурдалаки» (реж. С. Гинзбург), «Диггеры» (реж. Т. Корнев), документальный фильм «Байкал», снятый в формате 4К, и многие другие картины.

Екатерина Пшеницына, руководитель направления международных продаж:

«Байеры отмечают, что наш каталог новых проектов становится более разнообразным с точки зрения жанров, но неизменно мы предлагаем фильмы высокого качества, с внушительным производственным бюджетом и спецэффектами. В этом году также мы впервые представим в нашем каталоге новинок анимационный проект – «Фиксики. Большой секрет». Сериал Фиксики уже завоевал сердца аудитории в более, чем 80 странах мира, и мы уверены, что полный метр также покажет отличный результаты в международных продажах».

Анна Габриелян, руководитель департамента ТВ-дистрибуции:

«На MIPCOM 2017 наше предложение пополнится за счет новых сериалов и фильмов производства Киностудии КИТ, таких как 16-ти серийный шпионский сериал «Охота на дьявола» с Сергеем Безруковым в главной роли, «Мертв на 99%» с Алексеем Чадовым, «Консультант» с Кириллом Кяро. Кроме того, будут представлены проекты сторонних производителей, как только что завершенные, так и уже хорошо себя зарекомендовавшие. Данный рынок является основной площадкой для встреч с представителями стран СНГ и Балтии, мы готовимся предложить им новые релизы фильмов, выпущенных российскими и ведущими западными киностудиями. Учитывая заключенные в этом году сделки с зарубежными дистрибьюторами, запланированные встречи позволяют рассчитывать на расширение сотрудничества с иностранными партнерами азиатского и других регионов».

Компания All Media на MIPCOM 2017 организует для международных закупщиков скрининги двух многосерийных фильмов в рамках Russian Drama Show Case – «Лучше, чем люди», производства Yellow Black and White и Sputnik Vostok Production, и «Бывшие» производства Yellow Black and White. В числе новых проектов также будут презентованы сериал «Лапси» о врачах-эпидемиологах, изучающих новый вирус в небольшой деревне на территории Карелии, драма «4:59», основанная на реальных событиях – об опасной он-лайн игре для подростков, и экшн «Русские хакеры» - о деятельности отдела по борьбе с кибер-преступлениями.

В рамках MIPCOM студия Базелевс в лице дистрибьюторской компании Mirsand Ltd. представит широкой аудитории новинку производства – фильм «Елки новые» (реж. Ж. Крыжовников), который выйдет в широкий прокат 21 декабря 2017 г. Зарубежные закупщики также смогут приобрести права на фильм «Он-Дракон» (реж. И. Джендубаев) и анимационный сериал «Алиса знает, что делать!».

Компания «ИГМАР» презентует на телерынке новинки своей библиотеки. Среди них картина «Графомафия» (реж. В. Зайкин, Э. Радзюкевич), премьерный показ которой состоялся на фестивале «Окно в Европу» в Выборге в 2017 г. Второй проект компании - комедия «Не свадебное путешествие» (реж. Д. Изместьев) демонстрировался на 38-м ММКФ.

Маргарита Корнева, генеральный директор Продюсерской компании «ИГМАР»:

«Мы начинаем предварительные продажи фильма «Обгоняя время» (производство завершится зимой 2018 г). Это большой проект, приуроченный к 100-летию великого конструктора Ростислава Алексеева и снятый при поддержке Нижегородского благотворительного фонда им. Р.Е. Алексеева, Центрального Конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева и Научно-производственного предприятия «Радар ММС».

На рынке MIPCOM компания Russian World Vision впервые представит зарубежным закупщикам основанный на реальных событиях военный фильм «Танкисты» (реж. К. Максимов), который выйдет в прокат в России в феврале 2018 г. Также среди новых проектов студии - основанная на реальной истории драма «Временные трудности» (реж. М. Расходников), находящийся в стадии производства триллер «Отрыв» (реж. Т. Саакян), а также комедия «Детки напрокат» (реж. Т. Капитан), которая выйдет в прокат в России в ноябре 2017 г. В лайн-апе компании также фильм ужасов «Дизлайк» (реж. П. Руминов) и триллер «Кровавая леди Батори» (реж. А. Конст).

Компания «Изюм», входящая в холдинг «Красный квадрат», впервые представит на MIPCOM уникальный для телевидения продукт – цирковые шоу братьев Запашных (уже лицензирован на Китай) и сериалы-события последнего телесезона: «Салам, Масква!» (номинант фестиваля Series Mania 2017), мелодраму «Таинственная страсть» (ТЭФИ Чулпан Хаматовой за лучшую женскую роль), детектив «Шакал». Также в портфеле «Изюма» сериалы с многолетней историей успеха «След» и «Детективы» и новые документальные проекты, интересные международной аудитории - «Бактерии. Война миров», «Романовы. Век в поисках истины» и другие.

На рынке аудиовизуального контента в Канне компания ПРИОР Продакшн представит продолжение приключенческого сериала «Пять минут тишины» и новую экранизацию Натальи Александровой из детективного цикла «Три подруги в поисках денег и счастья», новогоднюю историю «Путь сквозь снега» и мистическую комедию «Мой любимый призрак».

Родион Павлючик, генеральный продюсер компании ПРИОР Продакшн:

«В этом году мы можем похвастаться жанровым разнообразием как среди готовых проектов, так и среди тех, что находятся в стадии производства. Сейчас мы снимаем полнометражную арт-мейнстрим ленту «Абрикосовый рай» с замечательными Александром Яценко, Катериной Шпицей и Екатериной Волковой, готовим авантюрную романтическую комедию «Золотая парочка».

В этом году на международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM зарегистрировалось 4 702 компании, более 14 000 участников, более 2 000 экспонентов и порядка 5 000 международных байеров.