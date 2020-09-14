Российская модель Екатерина Асташенкова снялась для обложки австралийского Playboy

Российская модель Екатерина Асташенкова появилась на обложке австралийской версии журнала Playboy. Об этом она сообщила в своем Instagram.

На снимке, который украсит сентябрьский номер издания, девушка позирует топлес, с убранными в хвост волосами и легким макияжем. "Я даже не могла себе этого представить!" — подписала пост Асташенкова.

По словам модели, появление на обложке Playboy было ее давней мечтой. "Бережно хранила и взращивала это желание глубоко внутри себя и боялась... Правда, чего?

Непонятно! Ведь бояться нечего. В результате оказывается, что мы сами создаем себе границы этими стереотипами, навязанными извне", — добавила она.

Подписчикам обложка нового номера пришлась по душе. Они порадовались, что Асташенкова осуществила мечту и обратили внимание на ее проникновенный взгляд на фото.

"Взгляд неотразим", — отметила ekaterinaa_k_k.

"Супер! Мы очень и очень рады! Пусть все мечты исполняются! У тебя есть цель и вера!" — поздравила модель gorbunova572.

"Красавица!" — написала anatomy_of_art_.

"Катюша моя, как же я безумно рада за тебя!!! Ты бомбическая красотка! Продолжай идти за мечтой!” — прокомментировала rozzzi.

Екатерина Асташенкова известна как представительница России в финале мирового конкурса "Top Model of the World 2018". В нем она вошла в топ-16 и завоевала титул "Miss Globe". Также участвовала в шоу "Кастинг Такси" и международном фестивале "Меридианы Тихого".