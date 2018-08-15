Роузи Хантингтон-Уайтли выходит замуж

Британская супермодель и ее многолетний партнер актер Джейсон Стэтхэм наконец-то решили узаконить свои отношения.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм объявили, что наконец-то созрели к полноценной свадьбе. Модель и актер уже назначили дату торжества: выбор пал на 31 декабря этого года. Как сообщают источники близкие к паре, жених и невеста готовят грандиозную вечеринку. Отметить им есть что: за годы отношений знаменитости не были замечены в скандалах и изменах и даже успели обзавестись общим ребенком.