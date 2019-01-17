Ровный тон без макияжа? Это реально!

Постоянное чувство жжения и стянутости, периодическое появление покраснений и пигментных пятен – именно с этими симптомами сталкиваются обладательницы чувствительной кожи. Однако, на сегодняшний день эта проблемане является приговором, с которым нужно смириться.Специалисты Teanaрасскажут, какие средства станут вашими надежными помощниками в борьбе за идеально ровный тон кожи.

Ежедневно на кожный покров воздействует ряд негативных факторов – загрязненный воздух, жесткая вода, плотный макияж и многие другие, именно поэтому нежная кожа лица больше всего нуждается в трепетной заботе и внимательном уходе.Согласитесь, что ровный тон кожного покрова– пожалуй, мечта каждой представительницы прекрасного пола. И сегодня эта мечта может стать реальностью.

На радость девушкам, в настоящее время специалисты разработали косметические средства, направленные на улучшение основных параметров чувствительной кожи, бережно восстанавливая ее идеально ровный тон. Одной из таких находок является молекулярный микрофлюид SENSOCALMиз серии OCCLUXкосметического бренда Teana, в состав которого входит токсин морского анемона, обладающий нейроуспокаивающим эффектом. Главная особенность средства заключается в специальнойтехнологиимикрофлюидизации, котораяпозволяет создавать монослой молекул, способствующихглубокому проникновению активных ингредиентов. Кожа при этом свободно дышит и чувствует себя свежей. Средство прекрасно справляется с основными проблемами чувствительной кожи – активные компоненты микрофлюида снимают стойкое покраснение, шелушениеираздражение. Более того, микрофлюид не только прекрасно увлажняет и успокаивает кожный покров в холодное время года, но и отлично противоборствует появлению пигментных пятен, мягко осветляя кожу и повышая ее упругость. Микрофлюид SENSOCALMOCCLUXэто также отличный вариант для молодой кожи, который защитит ее от потенциального раздражения, вызванного жесткой водой, пилингами, декоративной косметикой и другими внешними факторами.Микрофлюид обладает накопительным эффектом и действует как салонная маска, которую не нужно смывать.

Еще одним открытием для обладательниц чувствительной кожи станет серия ампульной косметики TeanaStressControl. К сожалению, наша кожа довольно часто испытывает стресс. Загрязненный воздух мегаполиса, УФ-излучение, нервное перенапряжение – все эти факторы в совокупности негативным образом отражаются на состоянии кожного покрова. Сыворотки из серии StressControlбезопасно воздействуютна нейрорецепторы кожи, бережно успокаивая кожу, снимая ее чувствительность и воспаление. Сыворотки можно наносить под крем или маску, или же использовать, смешавнесколько капель прямо в ладони со своим основным уходом.

Важно не забывать о том, что только комплексное воздействие на кожу поможет справиться с этой неприятной проблемой, поэтому необходимо не только тщательно подбирать косметику по уходу, но и следить за восполнением витаминов и полезных веществ в организме.