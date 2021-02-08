Наполненный заботами декабрь, немного ленивый и при этом жутко холодный январь — эта зима порядком утомила всех вокруг. Если Вы уже нуждаетесь в экстренном заряде свежести и красоты, то специально для Вас популярный сервис бьюти-боксов Royal Samples выпустил новый Total Detox Box!

В этой коробочке команда сервиса собрала идеальный набор средств для домашнего ухода за кожей. Продукты для очищения лица и тела, крема и маски, и даже полезные вкусности — состав коробочки точно порадует каждую девушку!

Среди участников бьюти-бокса Total Detox Вы найдете как молодые бренды, так и настоящих звезд бьюти-мира. В коробочке Вы можете найти утреннюю маску или маску-антистресс AlexSkin, тональный крем Eva Mosaic, крем-гель для душа Naturalium, концентрат-антистресс Librederm, термоактивный крем для похудения Beautific, крем для тела Сafe mimi, крем-скраб Skin Helpers, увлажняющую сыворотку или пилинг Anna Lotan, полезный батончик Choice No Comments, восстанавливающий бальзам-барьер Липобейз, мультимаску Skinlite, гель для душа Chikalab, гуаша The Moon Stone.

Экономия при заказе такого полезного и удобного бокса составит более 69%! Цена бокса — от 1390 руб. с бесплатной доставкой по всей России, Беларуси и Казахстану!

Ознакомиться с составами коробочек и оформить заказ можно на сайте Royal Samples: https://royalsamples.ru/buy_box/