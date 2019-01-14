Рубашка Элвиса Пресли за 40 000 долларов

Часть гардероба Короля рок-н-ролла была распродана на аукционе в США.

В поместье Элвиса Пресли Грейсленд в штате Теннесси был устроен аукцион, на котором были распроданы личные вещи американского музыканта. Среди самых интересных лотов торгов ювелирные украшения и одежда Короля рок-н-ролла. Самым дорогим предметом по итогам аукциона стала красная вельветовая рубашка Пресли, которую коллекционер приобрел за 37,5 тысяч долларов. Всего наследникам Элвиса удалось выручить более 600 тысяч долларов.