Рубашка Элвиса Пресли за 40 000 долларов

Часть гардероба Короля рок-н-ролла была распродана на аукционе в США.
В поместье Элвиса Пресли Грейсленд в штате Теннесси был устроен аукцион, на котором были распроданы личные вещи американского музыканта. Среди самых интересных лотов торгов ювелирные украшения и одежда Короля рок-н-ролла. Самым дорогим предметом по итогам аукциона стала красная вельветовая рубашка Пресли, которую коллекционер приобрел за 37,5 тысяч долларов. Всего наследникам Элвиса удалось выручить более 600 тысяч долларов.
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