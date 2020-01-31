С 1 февраля начинается приём заявок на размещение в шоуруме «Выставка Российских дизайнеров»

Каждый бренд на любом этапе своего развития нуждается в формировании новых каналов оптовых продаж, если он занимается серийным выпуском коллекций. А в это время многие байеры не знают, где найти стабильно работающие российские бренды одежды, способные привлечь покупателя в их магазины. Ассоциация «Недели моды» в России вместе с партнерами: Союз русских байеров, «Неделя Моды в Москве», St. Petersburg Fashion Week, союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности «СоюзЛегПром» организуют первый профессиональный шоурум для байеров «Выставка Российских дизайнеров». Он создаст постоянную площадку для брендов, нацеленную на создание оптимальных условий для увеличения объемов продаж и формирование новых каналов коммуникаций с байерами и крупными дистрибьюторами. Также шоурум предлагает ряд дополнительных услуг, направленных на консультирование и оптимизацию процесса создания, продвижения коллекции и увеличения продаж, организовывает события в мире моды, необходимые брендам для их профессиональной деятельности и развития.

С 1 февраля начинается приём заявок на размещение коллекций в шоуруме «Выставка Российских дизайнеров». Экспонентами шоурума смогут стать дизайнеры и бренды, ориентированные на серийный выпуск своих изделий. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту организаторов info@profashionweek.ru, где необходимо указать информацию о своём бренде в виде лукбуков и других презентационных материалов бренда.