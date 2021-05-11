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Андрей Ободяников

С 27 по 30 апреля в Екатеринбурге прошел 14 сезон проекта ART PLATFORM FASHION WEEK

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  • 11 Мая 202118:08

Проект ART PLATFORM FW находится в постоянном развитии и каждый сезон предлагает участникам новые темы, новые площадки и новые форматы.  И этот сезон не исключение. 

14 сезон проекта прошел в формате phygital show .

Phygital - это новый тренд в Fashion индустрии , а также  в проведении НЕДЕЛЬ МОДЫ по всему миру.Именно поэтому эта тема была выбрана в качестве обсуждения на деловой программе 

27 апреля.

Спикерами стали известные дизайнеры, стилисты и эксперты моды из России и Франции.

- Людмила Михайлова, основатель консалтингового агентства «Trend&Tendance»

- Елена Агафонцева, дизайнер одежды, бренд ASSA, г. Великий Новгород.

- Наталья Семенова, основатель и руководитель ВШИС, г. Екатеринбург.

- Никита Баранов, дизайнер одежды бренд BARANOV NIKITA, г. Екатеринбург.

- Анна Мамаева, дизайнер одежды бренд ANNA MAMAEVA, г. Екатеринбург.

 

28 апреля впервые в Екатеринбурге состоялся фестиваль ART PLATFORM  fashion film fest , на котором были  представлены 25 работ как известных, так и молодых начинающих авторов в формате рекламных роликов, короткометражных fashion-фильмов, тематических  музыкальных видео,  которые на сегодняшний день являются частью fashion-индустрии.

 

29 апреля прошли показы дизайнерских брендов:

- Бренд «LANIT»,г. Екатеринбург

- Ювелирный дом «NATASHA LIBELLE»,г. Екатеринбург

- Детский бренд «TACK TACK»,г. Екатеринбург

- Бренд «ZIP BE»,г. Тюмень

- Бренд «ECOZIMA», г. Челябинск

- Бренд «MASHA VARLAMOVA»,г. Екатеринбург

- Бренд «ANNA MAMAEVA»г. Екатеринбург

На fashion-показах  работала большая команда из 105 человек, это  дизайнеры, модели, бюти мастера, стилисты, фотографы, видеографы, дрессеры и др.

В рамках проекта также состоялись  конкурсы профессионального мастерства 

«Юная Топ Модель» и « Kids Fashion Look».

 

30 апреля – день подведения итогов проекта и награждение участников.

Местом проведения проекта был – LOFT. Место. Вечер. Спасибо им за помощь в организации проекта.          

Организаторы проекта: Продюсерский Центр «Karamelle» и международное консалтинговое агентство

 «Trend &Tendance» (Париж, Франция) при поддержке Администрации города Екатеринбурга.

Оргкомитет:

Продюсерский центр «Karamelle» г. Екатеринбург, ул Вайнера 10, ТЦ УСПЕНСКИЙ +7 912 24 40 911 

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