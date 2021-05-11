С 27 по 30 апреля в Екатеринбурге прошел 14 сезон проекта ART PLATFORM FASHION WEEK

Проект ART PLATFORM FW находится в постоянном развитии и каждый сезон предлагает участникам новые темы, новые площадки и новые форматы. И этот сезон не исключение.
14 сезон проекта прошел в формате phygital show .
Phygital - это новый тренд в Fashion индустрии , а также в проведении НЕДЕЛЬ МОДЫ по всему миру.Именно поэтому эта тема была выбрана в качестве обсуждения на деловой программе
27 апреля.
Спикерами стали известные дизайнеры, стилисты и эксперты моды из России и Франции.
- Людмила Михайлова, основатель консалтингового агентства «Trend&Tendance»
- Елена Агафонцева, дизайнер одежды, бренд ASSA, г. Великий Новгород.
- Наталья Семенова, основатель и руководитель ВШИС, г. Екатеринбург.
- Никита Баранов, дизайнер одежды бренд BARANOV NIKITA, г. Екатеринбург.
- Анна Мамаева, дизайнер одежды бренд ANNA MAMAEVA, г. Екатеринбург.
28 апреля впервые в Екатеринбурге состоялся фестиваль ART PLATFORM fashion film fest , на котором были представлены 25 работ как известных, так и молодых начинающих авторов в формате рекламных роликов, короткометражных fashion-фильмов, тематических музыкальных видео, которые на сегодняшний день являются частью fashion-индустрии.
29 апреля прошли показы дизайнерских брендов:
- Бренд «LANIT»,г. Екатеринбург
- Ювелирный дом «NATASHA LIBELLE»,г. Екатеринбург
- Детский бренд «TACK TACK»,г. Екатеринбург
- Бренд «ZIP BE»,г. Тюмень
- Бренд «ECOZIMA», г. Челябинск
- Бренд «MASHA VARLAMOVA»,г. Екатеринбург
- Бренд «ANNA MAMAEVA»г. Екатеринбург
На fashion-показах работала большая команда из 105 человек, это дизайнеры, модели, бюти мастера, стилисты, фотографы, видеографы, дрессеры и др.
В рамках проекта также состоялись конкурсы профессионального мастерства
«Юная Топ Модель» и « Kids Fashion Look».
30 апреля – день подведения итогов проекта и награждение участников.
Местом проведения проекта был – LOFT. Место. Вечер. Спасибо им за помощь в организации проекта.
Организаторы проекта: Продюсерский Центр «Karamelle» и международное консалтинговое агентство
«Trend &Tendance» (Париж, Франция) при поддержке Администрации города Екатеринбурга.
Оргкомитет:
Продюсерский центр «Karamelle» г. Екатеринбург, ул Вайнера 10, ТЦ УСПЕНСКИЙ +7 912 24 40 911
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