«С любовью для Вас!» - презентация коллекции BAON by Liasan Utiasheva

С наступлением холодов все стремятся облачиться в тёплые, уютные вещи. Но для каждого из нас очень важно, чтобы несмотря на климатические условия мы выглядели стильно и эффектно. Вот уже 26 лет, начиная с 1992 года, одним из любимых брендов одежды является BAON. За один визит в BAON можно составить красивый и эффектный гардероб на разные случаи жизни и время года.

Несколько сезонов подряд BAON выпускает совместные коллекции вместе с легендарной гимнасткой, чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта и популярной телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая является амбассадором бренда уже третий год.

3 ноября в флагманском магазине BAON в ТРЦ «МЕГА Белая Дача» с грандиозным размахом прошла презентация лимитированной коллекции BAON by Liasan Utiasheva 2018-2019г.г.

Гостями презентации стали все желающие, их ждали подарки и розыгрыши от BAON. Весь день в магазине действовали скидки на новую коллекцию.

Редактор Cosmopolitan Shopping познакомила собравшихся с актуальными модными тенденциями предстоящего сезона.

После приезда Ляйсан все присутствующие стали свидетелями конструктивного public talk, который стал источником полезной информации: теперь каждый может скорректировать свой гардероб и нивелировать какие-либо его дефекты.

Ляйсан активно участвовала в создании модных образов из новой коллекции BAON by Liasan Utiasheva, в которой оригинально и креативно аккумулированы все тенденции Парижской и Миланской Недели моды.

Новая капсульная линия строится на контрастах, отвечает последним трендам и включает в себя все самое лучшее от стрит-стайл культуры. Главные цвета коллекции - черный, красный и серый позволяют создать универсальные образы с интересными акцентами.

Главная особенность линии верхней одежды - это, конечно, дутые пуховики глянцевого лакового черного и переливающегося космического красного цветов. Oversize модели прекрасно смотрятся на любой фигуре, придавая ей хрупкость благодаря разнице в объемах, и одинаково уместны как на горнолыжном курорте, так и в городе.

Ляйсан подчеркнула, что путь от идеи до воплощения изделия в финальном варианте очень сложен. Работа над новой коллекцией начинается с опроса населения. Создавая коллекцию, Ляйсан хотела, чтобы пуховики не требовали дополнительных аксессуаров и гармонично сочетались как с туфлями, так и с сапогами.

Наиболее важные факторы: соотношение цены и качества, чтобы вещь была комфортна и практична, но в то же время красочна, дарила людям положительные эмоции.

Например, в коллекции много вещей с космическим блеском. Сейчас металлик разных оттенков находится на пике популярности и он неизменно радует обладательниц.

Блестящий пуховик придумала дочка Ляйсан София, истинная юная модница. Её желание: «Чтобы все были, как леденцы», - чуткая мама совместно с разработчиками бренда претворили в жизнь! Сладкие, яркие, мерцающие и манящие модели словно говорят: «Купи меня!»

Красный цвет – фаворит сезона, блестящий красный пуховик из коллекции BAON by Liasan Utiasheva никого не оставляет равнодушным.

Очень порадовали комбинезоны, которые гарантируют тепло, уют и безопасность как на прогулках, так и на горнолыжных склонах. Год назад на съёмках в Австрии Ляйсан на себе протестировала все достоинства комбинезона.

Учитывая Российскую сезонность, крайне актуальны вязаные вещи.

Так, например, красный кардиган с голубыми пуговицами из коллекции BAON by Liasan Utiasheva очень функционален и универсален: его уместно надеть на все случаи жизни. Очень модно вязаное серое платье.

Как подчеркнула редактор Cosmopolitan Shopping: «Прелесть красного и серого вечна, главное подобрать свои оттенки».

Современной леди не обойтись в гардеробе без твидовой юбки-карандаша: её удобно сочетать с различными элементами, как с летней, так и с зимней обувью.

Полупрозрачные вещи тоже на пике популярности. По-мнению Ляйсан, водолазка с прозрачными рукавами из новой коллекции просто незаменима как самостоятельный верх наряда, так и очень удобна под пиджак. Современные тенденции демонстрируют трансформацию в сторону женственности.

Также всегда актуально сочетание женственности и спортивного стиля.

Ляйсан подчеркнула, что женская линия коллекции выполнена в разнообразной радуге цветов, а в мужской преобладают чёрные и серые тона. Для эпатажных мужчин планируют предусмотреть линейки более ярких образов.

BAON – разнообразие цветов, силуэтов, вариантов утепления, от тонкого до плотного, способного согреть и при температуре до минус 25 градусов. Лучшее доказательство качества изделий BAON, что Ляйсан, её родные и друзья – непосредственные клиенты бренда.

Несмотря на дефицит времени Ляйсан Утяшева уделила внимание каждому желающему – подарила автограф и фотосессию.

Новая коллекция уже в продаже - представлена в магазинах BAON и на сайте baon.ru

Корреспондент: Юлия Бурулёва

Фотограф: Татьяна Логинова