Сад Alena Akhmadullina получил золотую медаль Moscow Flower Show

21 июля в Парке Искусств «Музеон» завершился VIII ежегодный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. По итогам конкурса золотую медаль в номинации «Show Garden» получил сад «The Less», подготовленный дизайнером Аленой Ахмадуллиной совместно со студией ландшафтного дизайна «LuxGarden».



В соответствии с ДНК бренда Alena Akhmadullina в качестве основы композиции было выбрано очень русское дерево – береза, использованное в хаотичной посадке. Березовую рощу дополнила четкая графика круглых хвойных кустов, напоминающих сказочный мох, и глянцевая брусчатка, которая создает имитацию деревянного покрытия, сквозь которое пробиваются растения. Название «The Less» представляет собой игру слов: с одной стороны, оно созвучно русскому слову «Лес», с другой – отражает актуальную концепцию минимализма в решении композиции и выборе растений.



По замыслу дизайнеров, цветовое сочетание графичных черно-белых стволов, терракотового глянцевого дерева и «острые пики» осоки создало необычное ощущение пространства: с одной стороны, естественной среды, с другой – сказочности. Планировка сада была выполнена в виде «пикселей», которые легко трансформируются в зависимости от материала заполнения: злаки, вода, модули с березами. Эта простота и естественность в сочетании с возможностью трансформации является отражением современного мира.