Вход
ADV



Интересно
Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina) (86)
Все сюжеты
Софья Румянцева

Сад Alena Akhmadullina получил золотую медаль Moscow Flower Show

  • 79
  • 0
  • 31 Июля 201910:16
Сюжеты: Алена Ахмадуллина (Alena Akhmadullina)

21 июля в Парке Искусств «Музеон» завершился VIII ежегодный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show. По итогам конкурса золотую медаль в номинации «Show Garden» получил сад «The Less», подготовленный дизайнером Аленой Ахмадуллиной совместно со студией ландшафтного дизайна «LuxGarden». 


В соответствии с ДНК бренда Alena Akhmadullina в качестве основы композиции было выбрано очень русское дерево – береза, использованное в хаотичной посадке. Березовую рощу дополнила четкая графика круглых хвойных кустов, напоминающих сказочный мох, и глянцевая брусчатка, которая создает имитацию деревянного покрытия, сквозь которое пробиваются растения. Название «The Less» представляет собой игру слов: с одной стороны, оно созвучно русскому слову «Лес», с другой – отражает актуальную концепцию минимализма в решении композиции и выборе растений.

По замыслу дизайнеров, цветовое сочетание графичных черно-белых стволов, терракотового глянцевого дерева и «острые пики» осоки создало необычное ощущение пространства: с одной стороны, естественной среды, с другой – сказочности. Планировка сада была выполнена в виде «пикселей», которые легко трансформируются в зависимости от материала заполнения: злаки, вода, модули с березами. Эта простота и естественность в сочетании с возможностью трансформации является отражением современного мира.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru