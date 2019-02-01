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Артем Кузелев

Сайт Lyst начнет работать в России

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  • 01 Февраля 201914:07

Платформа, объединяющая около 12 тысяч марок, станет доступна для отечественных пользователей.

Принадлежащий конгломерату LVMH, сайт Lyst начинает работу в России. В скором времени платформа, на которой объединены около 12 тысяч брендов и магазинов, будет доступна для отечественных пользователей. Главный функционал сайта – поиск необходимых вещей по самым разным категориям, а также персональные рекомендации по стилю и уведомления об акциях и сейлах.

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