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Катерина Карпова

Секреты блистательного образа Софи Тёрнер на церемонии «Золотой Глобус» 2017

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  • 19 Января 201708:57
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

9 января состоялась 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус», давшая немало поводов для обсуждения, как для киноэкспертов, так и для модных критиков, а также beauty-экспертов. На красной дорожке отеля Beverly Hilton восхитительные модные звёздные образы сменяли друг друга, не прекращая завоёвывать сердце мира моды и красоты.

Топ-стилист Wella Professionals Кристиан Вуд поделился секретом создания одного из самых модных образов – актрисы Софи Тёрнер, появившейся на красной ковровой дорожке в утончённом графичном платье от Louis Vuitton.

                                           

Кристиан Вуд выступил в роли создателя модной укладки Софи:

  1. Вымыли волосы, используя шампунь для интенсивного блеска oil Reflections.
  2. На чистые влажные волосы нанесли спрей-мусс для прикорневого объёма Root Shoot, распределяя его у корней по всей голове, чтобы добиться нужной текстуры.
  3. Далее высушили волосы, предварительно разделив на секции. Волосы сушили, начиная с затылка, чтобы создать гладкую блестящую поверхность.
  4. Растёрли ладонями масло для интенсивного блеска Oil Reflections (1-2 нажатия) и распределили его по всей длине волос – от корней до кончиков.
  5. Начиная с затылка, выпрямили все волосы, используя брашинг. На корни волос  нанесли сахарный спрей Sugar Lift для придания текстуры.
  6. Убрали волосы за уши, оставляя одну часть волос струиться по спине, другую – перекидывая вперёд.
  7. Образ завершили лаком для волос Super Set – лак нанесли на кисть для пудры и провели кистью по длине волос, таким образом убирая выбивающиеся волоски и создавая утончённый гладкий образ.

                         

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