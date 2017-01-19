Секреты блистательного образа Софи Тёрнер на церемонии «Золотой Глобус» 2017

9 января состоялась 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус», давшая немало поводов для обсуждения, как для киноэкспертов, так и для модных критиков, а также beauty-экспертов. На красной дорожке отеля Beverly Hilton восхитительные модные звёздные образы сменяли друг друга, не прекращая завоёвывать сердце мира моды и красоты.

Топ-стилист Wella Professionals Кристиан Вуд поделился секретом создания одного из самых модных образов – актрисы Софи Тёрнер, появившейся на красной ковровой дорожке в утончённом графичном платье от Louis Vuitton.

Кристиан Вуд выступил в роли создателя модной укладки Софи: