Секреты красоты и молодости от швейцарской косметической марки Swiss line

Swiss line – это безупречность, роскошь и изобилие во всём… в ингредиентном составе формул, в золоте упаковки, в щедрости ассортимента. Это одна из немногих марок, предлагающая своим поклонницам не только богатую коллекцию кремов для лица, без которых не может обойтись ни одна женщина, но и невероятно разнообразную гамму текстур. Каждая поклонница Swiss line обязательно подберет для себя тот самый волшебный крем, который словно «сшит на заказ» именитым швейцарским кутюрье с учетом тончайших нюансов её и только её неповторимой кожи...

Многие знаменитости в России отдают предпочтения именно этому уникальному швейцарскому бренду.

В этом обзоре несколько бестселлеров марки Swiss line:

1. СЫВОРОТКА ОТ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ 360° ЛИНИИ CELL SHOCK (CELL SHOCK 360° ANTI-WRINKLE EYE ZONE SERUM)

Роскошная сыворотка, эффект от которой сравним с инъекционными филерами. Мгновенный лифтинг и эффект заполнения морщин обеспечивают моментальное преображение кожи вокруг глаз. Сыворотка устраняет темные круги, увлажняет и смягчает кожу, создавая комфортные ощущения. Использование этой сыворотки усиливает антивозрастное действие любого крема вокруг глаз. В составе: тройной коллагеновый комплекс, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, океанический матрикс, комплекс против темных кругов, комплекс Cellactel 2.

2. TOTAL-LIFT ДНЕВНОЙ КРЕМ SPF 20 ЛИНИИ CELL SHOCK (CELL SHOCK TOTAL-LIFT DAY CREAM SPF 20)

Как и все кремы серии TOTAL-LIFT, данный продукт оказывает мощный антивозрастной и лифтинг-эффект. Но, в отличие от 24-часовых кремов, огромным дополнительным преимуществом Дневного Крема является комплекс из УФ-фильтров и витаминов-антиоксидантов. Он обеспечивает широкий спектр защиты от ультрафиолетовых лучей типов А и В, а также от свободных радикалов, тем самым надежно защищая кожу от фотостарения и оксидации. Используя Дневной Крем SPF 20 серии Total Lift, Вы надолго сохраните здоровье и молодость Вашей кожи.

Крем обладает роскошной, нежной, фантастически легкой текстурой с тончайшей ноткой приятного аромата. Крем не придает белёсости и абсолютно не видим на коже, благодаря инкапсуляции УФ-фильтров в микроспонжи по уникальной Японской технологии. Микроспонжи заполняют фильтрами при помощи газообразного азота, который при экстремальных скоростях создает сильные вихревые потоки. Эти потоки и засасывают фильтры внутрь каждого микроспонжа. Такая уникальная технология позволяет фильтрам распределяться на коже НЕ ПОСЛОЙНО, что и обеспечивает фантастическую текстуру крема.

3. КРЕМ ДЛЯ РУК «ЭФФЕКТ 3-D» С КОМПЛЕКСОМ «СЕКРЕТНЫЙ КОД МОЛОДОСТИ»™ ЛИНИИ CELL SHOCK AGE INTELLIGENCE (CELL SHOCK AGE INTELLIGENCE CELLULAR RECOVERY 3-D HAND CREAM)

Инновационный крем для рук от Swiss line отличается от обычных кремов так же, как современный кинематограф формата 3D – от первого фильма братьев Люмьер.

Если традиционный крем для рук просто ухаживает за кожей рук, ногтями и кутиколой, то крем «Эффект 3D» оказывает тройное действие на кожу: укрепляет, разглаживает, защищает от воздействия внешней среды и осветляет пигментацию.

Инновационная эмульгирующая ламеллярная система создана по образу и подобию средневековых пластинчатых рыцарских доспехов и по строению схожа с роговым слоем кожи: именно поэтому кожа рук с ней практически неуязвима для агрессивной внешней среды! А любые недостатки эпидермиса ламеллярная эмульсия ликвидирует, не меняя структуры кожи, что очень важно для профилактики старения – ведь обычные эмульсии с «капельным» принципом строения изменяют саму структуру кожи, и кожа стареет быстрее.

Swiss line представлен в парфюмерно-косметических сетях: РИВ ГОШ, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Риволи, Золотое Яблоко.

В магазинах: ЦУМ, ГУМ, Articoli Весна, Смоленский Пассаж, Мегацентр Италия.

http://swiss-line.net/ - официальный интернет-магазин в России.