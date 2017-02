Секреты профессиональной ретуши в Академии re:Store

Илона Вереск вкратце рассказала о себе и своем пути, подробно описала, в чем заключается fashion- и бьюти-ретушь, зачем она нужна и какие есть требования для каждого типа, а также показала основные инструменты, которые необходимы в работе.

В оставшееся время проходил мастер-класс, во время которого Илона рассказала о преимуществах работы на MacBook PRO, показала ряд обязательных действий перед началом ретуши фотографий, поделилась различными методами ретуши и случаями их применения, а также раскрыла секреты обработки кожи и сохранения рельефности изображения. Ответила на вопросы слушателей, в том числе как на фотографии, созданной в студии, отредактировать фон так, чтобы не пришлось его менять полностью, а также раскрыла секреты обработки волос и кружева на одежде модели при полной замене фона.

В конце лекции Илона поделилась источниками RAW-исходников для тренировок, а также литературой и полезными сайтами для вдохновения как новичков в ретуши, так и профессионалов.

В 2015 году Илона провела первую персональную выставку в Москве, в дальнейшем работы принимали участия в выставках: Best of Russia 2016 (Москва), Pannonia Reflections 2017 (Словения), Fashion & Beauty photography awards 2016 (США). Ее работы отмечены жюри конкурсов: Best of Russia 2016, IPA СНГ в категориях fashion и beauty и FIAP в категории портрет. Среди клиентов: Wacom Europe (De), Nasonpearl (CHN, RU), Minstrel (USA), NAMM music expo, Leonardo & Picasso boutique, OOO Нефть, ООО Ортопринт, модный дом Svetlana Evstigneeva и школа макияжа Chilly Dash Дарьи Холодных.

Работала с медийными личностями: МакSiм, Татьяна Котова, Юлия Паршута, Сергей Лемох, Екатерина Астахова и др.