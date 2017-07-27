Серьги-патриоты от ювелирного бренда KoJewelry

Основной материал – серебро, серьги имеют форму окружности, внутри которой отлит собор, поражающий своим великолепием.

Нижний край изделия обрамляют капельки из синтетических бриллиантов, не уступающих в блеске и огранке настоящим. Более того, чистота этих камней превосходит натуральные. Цвет камней может быть белым (прозрачным), розовым и желтым, что позволяет искусно дополнять весенне-летний образ.