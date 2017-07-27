Вход
ADV
Интересно
Бижутерия, украшения, драгоценности (578)
Все сюжеты
Анастасия Ильина

Серьги-патриоты от ювелирного бренда KoJewelry

  • 71
  • 0
  • 27 Июля 201715:44
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Основной материал – серебро, серьги имеют форму окружности, внутри которой отлит собор, поражающий своим великолепием.

Нижний край изделия обрамляют капельки из синтетических бриллиантов, не уступающих в блеске и огранке настоящим. Более того, чистота этих камней превосходит натуральные.  Цвет камней может быть белым (прозрачным), розовым и желтым, что позволяет искусно дополнять весенне-летний образ.

 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru