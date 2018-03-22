SIAMMSIAMM представил лукбук SS18

Ключевыми акцентами коллекции стали пальто и яркие аксессуары. Основными материалами коллекции стали шерсть и хлопок.

Сложные минималистичные силуэты, фактурные ткани, большое разнообразие качественных материалов и свежая палитра делают вещи из новой коллекции отличной базой для повседневных, но небанальных образов.



В первую очередь стоит обратить внимание на главный элемент гардероба весны – пальто – в коллекции они представлены в актуальных теплых тонах, с незамысловатыми силуэтами. Уютное шерстяное пальто с шарфом, куртка «ворон», декорированная ворсом или бомбер с функциональным «бантом», отражают внутреннее состояние и говорят о приближении весны.

Отдельное внимание в коллекции уделяется джинсам и брюкам – широкие брюки макси длины и брюки-галифе, джинсы с высокой талией и брюки с лампасами – подобрать подходящую модель сможет каждая.

В весеннюю коллекцию также вошли комбинезоны – сочетание практичности и функциональности. Комбинезоны представлены в классических черных и бежевых оттенках, а также ярком красном варианте для самых смелых девушек.

Дополнят образ шерстяные кепи, необычные шапки с ушками, кожаные митенки, корсажи и баск, ставшие постоянным элементом коллекций SIAMMSIAMM. Яркие объемные клатчи – особый акцент коллекции, фактурная модель представлена в черном, белом, зеленом, сером, а также желтом цветах.



