Сколько «Роснефть» потратила на дизайнерскую одежду?

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.

Издание Baza сообщает данные бизнес-аналитиков из Import Genius, согласно которым за 2017-2019 годы в таможенных документах фигурируют 27 выписок по «Роснефти», связанных с закупкой одежды. В течение последних трех лет компания приобретала пиджаки, брюки, рубашки, блузки, пальто, куртки, свитеры и жилеты марки Duca Sartoria, принадлежащей итальянскому дизайнеру Джиромбелли. Общая стоимость перечисленных вещей около 400 000 евро.

Однако это далеко не все. Журналисты Baza обнаружили в закупках «Роснефти» еще один, более старый контракт с Джиромбелли. В 2013 году госкомпания заключила с ним договор на поставку одежды стоимостью 899 000 евро. Всего было закуплено 210 пиджаков, 210 пар брюк, 210 пуховиков, 300 рубашек, 140 курток и другие вещи, на каждой из которых согласно контракту был вышит логотип «Роснефти».

Авторы материала отмечают, что безуспешно пытались связаться с Джиромбелли в Instagram, а пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался отвечать на вопросы.