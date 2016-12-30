Снеговики из носков и другие модные сувениры от мастерской впечатлений "Жажда творчества"

Новомодные новогодние сувениры ручной работы Christmas crafts уже завоевали симпатии всего мира и стали самыми любимыми хобби в канун зимних праздников. Почему бы и нам не порадовать родных и близких веселыми изделиями собственного рукотворчества? Мастерская впечатлений "Жажда творчества" предлагает множество идей для мастер-классов, на которых можно собраться всей семьей или офисным коллективом, а потом уже самим повторить арт-урок в уютной домашней атмосфере.

Снеговики из носков

Что может быть забавнее, чем круглый пушистый снеговичок, ловко сконструированный из белых и пестрых носков?

Выберите для декораций яркие нитки, шнурки, пуговицы - и через полчаса у вас в ладони уже будет нежиться готовый снеговик!

Валенки большие и маленькие

Самая традиционная русская обувь обрела свое второе рождение в роли hand-made аксессуара - нанесите на чистый белый фон валенок разноцветные рисунки и узоры из собственных фантазий!

Как альтернатива - мини-валенки всех цветов радуги, которые можно декорировать бантиками, бисером и пайетками. В результате творческих стараний получаются очаровательные брелки, шармы на сумочки и украшения домашнего интерьера.

Шапочки на елку

Такие игрушечные шапочки не требуется долго и кропотливо вязать - просто обматывается нитками картонный каркас и делается пушистый помпон. Совсем немного усилий, зато сколько кукольной прелести!

Раскрашенные подсвечники

Атмосфера зимних праздников - веселая, теплая и всегда с мягкими огоньками гирлянд и свечей. Преобразите свои домашние подсвечники с помощью красок, блесток и пуговиц - и дети, и взрослые будут очень рады!

Елочки из шишек

Даже если вы уже давно купили и нарядили лесную красавицу, составьте ей компанию из самобытных лесных шишек самых разнообразных форм - раскрасьте сосновые шишки в зеленые тона и у вашей новогодней елочки появятся озорные маленькие друзья!

Шишки можно раскрасить в какой душе угодно цвет или просто оставить в естественном виде, нарядив в сверкающие бусины и колоритные шарики.

Смотрите видео-уроки по созданию этих и других новогодних сувениров на сайте мастерской впечатлений "Жажда творчества" http://jazhda.ru/master-klassy и учитесь создавать новогоднюю сказку своими руками!

С наступающим!

Автор: Диана Мицкевич