Снова в щколу: Осенний гид по стилю от United Colors of Benetton

Никогда еще возвращение в школу не было таким долгожданным! Юные первооткрыватели готовы покорять новые вершины знаний, ставить захватывающие опыты, искать корни уравнений и вычислять траекторию движения комет. А новая осенняя коллекция United Colors of Benetton сделает процесс обучения удобным, комфортным и очень красивым!

Вспомните отличницу Гермиону из знаменитой книжки о юном волшебнике Гарри Поттере! Безукоризненный темно-синий пиджак идеально сочетается с белоснежной рубашкой, декорированной ажурной отделкой, и слегка расклешенной юбкой. На смену идеально подойдет лаконичное платье-сарафан, дополненное водолазкой из мягкого хлопка, классической белой рубашкой или кардиганом с круглым вырезом. Базовая однотонная футболка или поло с коротким рукавом незаменимы для активных занятий, а для прохладных дней - хлопковый свитер с объемными рукавами. Добавьте сюда базовое пальто с завышенной линией талии, накладными карманами и отложным воротничком в духе английского колледжа, и вы получите безупречную школьную капсулу.

Мальчики не отстают! Хлопковый трикотажный кардиган с добавлением шерсти сочетает в себе крой строгого жакета и мягкость удобного свитера. Отложной воротничок, карманы, белые контрастные детали на воротнике дополняют сходство с учащимися сказочного Хогвартса. Плотный пиджак с окантовкой и патчами на руках в сочетании с классической рубашкой, выполненной из ткани добби, продолжает тему закрытой школы в предместье Лондона. Добавьте сюда классический костюм-тройку и образ юного джентльмена полностью завершен! Разумеется, в нем не обойтись без полюбившихся шерстяных свитеров с круглым вырезом, базовых жилетов, водолазок, поло-пике и футболок. Лаконичность этого гардероба разбавьте брюками чино, рубашками слим фит или прямого кроя в мелкую и крупную клетку и полоску, а также украсьте однотонной бабочкой из мягкого хлопка. Вопрос о том, кто лучший ученик в классе, уже решен!

Но школьная пора – это не только уроки, но еще и игры на природе с друзьями, увлекательные экскурсии, а затем и долгожданные каникулы. Осенняя коллекция поддерживает любознательность юных натуралистов и вторит ей яркостью палитры: множеством красочных шотландских мотивов в коллекции для девочек; геометрическими принтами, декором в виде смайлов и символики путешественников – для мальчиков. Цветовая гамма демонстрирует микс природных и урбанистических оттенков: бежевый, хаки, горчичный, травянисто-зеленый, и конечно, же, красный, белый, синий, серый. Каждая деталь одежды и аксессуаров отвечает концепции Dress Safely*, которая отвечает за соответствие продукции высочайшим международным стандартам безопасности (куда входит ряд критериев: запрет на использование химических веществ, соблюдение правил защиты окружающей среды в процессе производства, а также запрет на наличие компонентов, представляющих опасность для детей и др.).

Benetton поддерживает детские мечты, чтобы со временем они окрепли и превратились в настоящие достижения и подлинные открытия!