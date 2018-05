Sochi Fashion Week 2018. День пятый

Каждая мама готова сделать для своего малыша всё и больше чем «всё»! Дети – неиссякаемый источник вдохновения и творчества для родителей. Пятый день Sochi Fashion Week открыл показ дизайнера Полины Голубь, которая с огромной любовью и пониманием мира детства занимается производством одежды для детей. Бренд существует с 2010 года, марка является участников недель мод, проходящих в России. Полина четко представляет, чего именно хочется ребенку, в какой одежде ему будет комфортно и уместно в его жизненном пространстве и представляет детские коллекции, которые на самом деле радуют детей и родителей комфортом, безупречным сочетанием цветов и самобытностью. На подиуме Sochi Fashion Week бренд представил новую линию "School. Holiday. Celebration" - это три абсолютно разных рассказа о детских увлечениях и стиле жизни. Основным направлением в работе марки является производство школьной формы премиум класса, плавный переход от яркой школьной формы на любой вкус к раскрепощенному образу выходного дня в виде спортивных трикотажных костюмов и ультрамодных в этом сезоне пальто неоново-синего цвета приятно удивил уже знакомых с брендом зрителей.

В линейке представлено несколько сарафанов, платьев, блузки, классические юбки, а так же – хит сезона- брюки с красными лампасами! Все модели максимально функциональны, произведены из качественных европейских материалов, а так же успешно прошли обязательную сертификацию на территории Российской Федерации. И самое важное – в них дети остаются детьми, а не походят на детей во «взрослой» одежде.

SUGARLIFE by Olga Sultanova

При поддержке Правительства Рязанской области и министерства промышленности и экономического развития Рязанской области дизайнер Ольга Султанова из г. Рязани представила свою коллекцию на подиуме Sochi Fashion Week. Дизайнер бренда - Ольга Султанова, член Союза дизайнеров Москвы, призёр фестиваля Окские Сезоны 2016, 2017. Уже не первый год бренд создает капсульные коллекции в стиле casual для стильных девушек с активной жизненной позицией. Изделия изготавливаются из качественных материалов и «садятся» на фигуру в экспериментальной лаборатории. Коллекция, представленная на подиуме Sochi Fashion Week – это размышления дизайнера о недалеком будущем, о том, что будет происходить с модой.

По мнению дизайнера – у человека же ведь так и останется две руки, две ноги и голова – поэтому носить мы будем, собственно, одно и тоже, меняться могут силуэты, фактуры и материалы. В коллекции, основой которой стали привычные для бренда вещи – комбинезоны, костюмы, боди, куртки, брюки – дизайнер использовала «космические» цвета и принтованные на тему ткани. Размышления о Космосе подкреплены и выбором фактур – блестящая экокожа, трикотаж и джинс и силуэтами образов коллекции. Свободные комбинезоны и костюмы несколько напомнили облегченные варианты скафандров, платья – рыбки подчеркивали неизменно красивые фигуры женщин будущего, пальто, похожие на облачения космонавтов, цельно дополнили образы. Тон показу задало музыкальное сопровождение и аксессуары – очки и стильные поясные сумки – Ольга Султанова осознанно подошла к вопросу стилизации коллекции.

M.G. OFFICIAL (г. Краснодар)

Основатель бренда, художник - Мару Гулишан с детства мечтала стать дизайнером и рисовала одежду с 8ми лет. Самой первой вещью, которую создала Мару несколько лет назад, стала хлопчатобумажная футболка из фатина с пышными рукавами. Мару во всем поддерживает любящий муж – с ним они отправились за первой партией ткани, он придумал надпись «на стиле», ставшую визитной карточкой бренда, как и красная линия вдоль лица на логотипе бренда и на одежде. Красный для дизайнера – это олицетворение жизни, которую она безмерно любит. На создание второй коллекции (первая коллекция Мару была столь же успешно представлена на первом сезоне Sochi Fashion Week) дизайнера вдохновила поездка в Майами и прогулка по улице Wynwood, являющейся средоточием всевозможного искусства и граффити.

Супруг Мару всё также был рядом, даже помогая дизайнеру раскрашивать вручную обувь для показа. Двое прекрасных детей этой потрясающе творческой и сплоченной семьи и любимая племянница Мару завершили показ дизайнера, также выйдя в одежде бренда в стиле family look. Модники в зале были на грани восторга – все тренды мировых подиумов, щедро представленные в коллекции M.G. OFFICIAL “WYNWOOD” явно на волне популярности и являются объектами желания каждой девушки. Обилие блестящих и сверкающих материалов, аксессуаров, принтов и надписей на представленных предметах одежды не вызывало чувства “перебора” своей гармоничностью. Мару удается не только делать качественную и хорошо сшитую одежду “на стиле”, но и успешно справляться с самой сложной, но интересной задачей, которая заставляет творить – обретать умение грамотно стилизовать вещи. А зайдя на страничку в инстаграм бренда, каждый явно увидит, что дизайнер M.G. OFFICIAL на себе преподносит каждую вещь так, что ее непременно хочется купить. Мару Гулишан, дизайнер, которого, можно сказать открыла в прошлом сезоне Sochi Fashion Week, достойный пример того, как идея, концепция, четкое позиционирование бренда, поддержка семьи и трудолюбие художника невероятно быстрыми шагами двигают его только вперед, на путь к звездам!

NG. STUDIO (г. Москва)

Нет никаких сомнений, что выпускница, знаменитой на весь мир кузницы дарований, Института дизайна и моды "Istituto Marangoni" дизайнер Натия Геперидзе, готова удивить не только посетителей Sochi Fashion Week 2018, но и весь Российский бомонд.

“Мой мир - это мир комфорта и легкости. Мир, в котором при любых обстоятельствах нужно оставаться собой.” – говорит основатель бренда. Представленная на подиуме в Сочи коллекция - первая коллекция бренда, которую дизайнер адресовала cмелым и решительным, независимым и брутальным, современным и неординарным. В коллекцию "Classic Sport" вошло 11 мужских и 11 женских луков. В работе дизайнер использует только дорогие высококачественные ткани – шерсть, костюмную ткань, велюр итальянского и английского производства. Изделия отличаются идеальной посадкой, особенно на мужских фигурах. В показе бренда участвовали Али Багаутинов (3х кратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы, 5 ти кратный чемпион России по боевому самбо, чемпион Европы, Азии, России по ММА, действующий боец Fight Night) и Рассул Мирзаев, BLACK tiger (2х кратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Мира по боевому самбо, чемпион России по Панкратиону, промоутерская компания Fight Night). Именно они были первыми клиентами бренда и остались его верными приверженцами. Каждый образ коллекции Натии Геперидзе создан вручную, у каждой детали есть своя история. История, которая станет частью стиля обладателя эксклюзивной одежды от бренда "NG" by Natia Geperidze!

Black Star Wear

Показ одного их хэдлайнеров проекта Sochi Fashion Week, Black Star Wear, закрыл череду модных показов на подиуме сочинской недели моды. На показе были представлены части будущих коллекций бренда, которые только планируются к производству и фрагменты из текущих представленных коллекций. Отдельные образы были созданы в единичном экземпляре специально к показу. Бренд стремился показать настроение будущего сезона – и ему это, несомненно, удалось.

Динамичное, модное, стильное действие на подиуме отражало концепт street wear бренда – на подиуме были представлены как базовые вещи нейтральных оттенков, так и уникальные модели с контрастными принтами, разрезами, которые делают образ не похожим на другие. В выборе материалов для коллекций бренда Black Star Wear всё также верен себе - 100% хлопок, высококачественные бленды, футер, а также незначительное количество эластичных волокон для лучшей посадки по фигуре. В показе бренда поучаствовали совсем юные модели – двое 4х летних малышей, что еще раз подчеркнуло концепт марки – ассортиментный ряд позволяет выбрать в магазинах Black Star одежду для всей семьи, живущей в динамичном ритме современной жизни.

Завершил неделю моды в Сочи сюрприз от организаторов проекта, который заставил каждого зрителя выйти из зала с ощущением «мурашек». Заключительный день Sochi Fashion Week проходил 24 апреля, в день памяти жертв геноцида армян, который почитается в Армении и в диаспорах. Руководитель проекта - Папин Апроян - не мог не отдать дань этому дню - наверняка у каждого армянина что-то внутри загоралось огнем, таким же как горит каждый год 24 апреля на холме Цицернакаберд в Ереване, при виде логотипа памяти о геноциде на главном экране недели моды и при виде всей команды, в том числе и Папина, одетых в майки с этим же лого. Но финал Sochi Fashion Week превзошел всё. Такого трогательного, наверное, действительно самого красивого, нужного, бесспорного показа хэдлайнеров не видела наверное еще ни одна неделя моды в России.

На подиум вышли главные хэдлайнеры любой недели моды - КОМАНДА! Волонтеры, визажисты, стилисты, фотографы, модели, SMMщики и все те, кто работает все дни, чтобы мероприятие прошло как можно лучше! В такой день это поступок настоящего Армянина - когда душа хочет праздника, он не может отказать себе и, в первую очередь, близким в этом! Великолепное закрытие проекта Sochi Fashion Week с успехом состоялось. Отпраздновать закрытие недели моды в Сочи дизайнеры, Vip - гости и команда организаторов отправились в известный ресторан “GRILLAGE” в центре Сочи, где нескончаемым потом лились вина Жан Поль Шене и гости зажигали на танцполе под зажигательные треки Славы Шелеста, диджея радиостанции Мегаполис FM до самого утра!

Фото: Дима Бабушкин

Текст: Татьяна Лукашева