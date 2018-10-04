Sochi Fashion Week 2018 осень. День четвертый

Четвертый день Sochi Fashion Week открылся показом российского бренда детской дизайнерской одежды Stilnyashka, выпускающего коллекции prêt – a – porte для юных модников. Созданный дизайнером Асмик Геворгян в 2013 году, бренд уже широко известен и любим в России, Беларуси, Казахстане и Армении. Каждое fashion show бренда становится событием в мире детской моды – в показах участвуют амбассадоры бренда: победители шоу «Голос Дети» и «Лучше всех», коллектив «Непоседы» и вокалисты Академии популярной музыки Игоря Крутого. Всякий раз зрители преносятся в историю, созданную Асмик Геворгян за счет максимальной визуализации принтов и театрализованных выходов моделей. Интересные цветовые решения, продуманные до мелочей детали, необычные формы и крой – дизайнер черпает вдохновение в идеях лучших марок haute couture, уделяя особое внимание выбору качественных тканей,трендовым расцветкам и идеальной посадке изделий. Образы, представленные на подиуме Sochi Fashion Week, продемонстрировали яркие капсулы коллекций бренда: от стильного кэжуала до безупречных образов для торжеств. Юные тренсеттеры при этом сохранили свое детское обаяние, а бренд Stilnyashka в очередной раз доказал, что детская мода так же богата и разнообразна, как и взрослая.

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Невероятно красочную коллекцию пляжной моды предложил зрителям Sochi Fashion Week бренд Totti Swimwear. Итальянский бренд не только продемонстрировал раздельные купальники бандо и бикини – на подиуме с первых минут показа воцарилась атмосфера морских вечеринок, роскошных пляжей и отдыха. Украшением коллекции стали авторские аксессуары, дополнившие роскошные образы. Особенно покорили зрителей мультицветные модели купальников, которые позволяют фантазировать и быть разной каждый день. Дизайнер бренда Pattocchio Salvatore родился в южной Италии, которая славится невероятной красотой своих морских побережий. Наверное, секрет успеха бренда Totti Swimwear именно в этой искренней любви дизайнера к сказочным прибрежным городам, где эффектный и удобный купальник, в котором сразу после пляжа можно отправиться потанцевать и выпить пару коктейлей, просто необходимая вещь для сексуальной девушки с идеальными формами!

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Один из самых ожидаемых показов – хэдлайнера недели моды бренда IVANOVA и актера Максима Аверина, который специально прилетел в Сочи, чтобы представить совместную коллекцию под названием “Жить!” с дизайнером Юлией Ивановой. Основательница бренда IVANOVA, Юлия Иванова, отдает предпочтение женским вещам. Но ради Максима Аверина сделано исключение: впервые в истории бренда в коллекции появились мужские вещи. По словам актера, Юлии Ивановой удалось точно поймать то самое настроение свободы, свежести и наслаждения жизнью, которое Максим на этот раз пытается донести до зрителя не со сцены или экрана, а через одежду. Кроме профессиональных моделей по подиуму прошлись друзья бренда – еще раз подчеркнув идею Максима Аверина – одежда, даже подиумная, должна быть комфортной и носибельной, она должна быть “для людей”, а не создаваться в погоде за безумными трендами. Подчеркнуто женственные формы и силуэты женской части коллекции и нарочито свободные, раскованные образы для мужской – воплощение идеи Максима о том, что одежда не может быть асексуальной, она изначально должна разделяться по гендерному признаку. Яркая, умная, очаровательная женщина всегда является источником вдохновения и фантазий для свободного, сильного и умного мужчины. А самый бесценный дар для обоих – жить!

Генеральный бьюти партнер ManlyPRO

Официальные партнеры: Hyatt Regency Sochi, Bosco Riviera, New Models, салон "Сияние", детский продюссерский центр «Маленькая Принцесса Сочи», Море цветов Сочи, Fashion Future, Фаберлик, Ауди Центр Сочи, Barceloneta, London Restaurant Group, агентсво Wedding Key, магазин профессиональной косметики «Индустрия красоты», Л'этуаль, MosArtBar, Ресторан выездного обслуживания «Белые Росы».

Официальные инфо-партнеры: Media Family, Русское Радио – Сочи, DSCD, KULIKOVA group, Geometria

При поддержке: Администрация города Сочи, Роскультцентр

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин Геворкович

Фото - Dima Babushkin