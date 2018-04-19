Sochi Fashion Week 2018

C 20 по 24 апреля 2018 года Сочи вновь станет модной столицей Юга: организаторы Sochi Fashion Week обещают яркие дефиле, смелые эксперименты и атмосферу транформации пространства через призму космического настроения Ultra Violet.
Оттенок фиолетового, объявленный Pantone цветом года, считающийся цветом мистики и космоса, провокационный и созидательный, не случайно будет задавать тон второму сезону амбициозного проекта, взявшему серьезную планку в многообразии недель моды.
Ultra Violet - нечто большее, чем тенденция в сфере дизайна – это вдохновение необъятного ночного неба и отражение того, в чем мир нуждается сегодня – духовных исканий и творческого самовыражении.
Концепт Sochi Fashion Week, созданный и успешно реализуемый командой профессиональных режиссеров, визажистов, фотографов и журналистов, соответствует главной идее организаторов – не только превратить каждый показ в запоминающееся шоу, но и достойно представить новые лица и достижения российского дизайна на подиуме для потребителей, байеров, промышленных компаний, тем самым внося свой существенный вклад в развитие индустрии моды в России в целом.
Площадкой для показов вновь станет расположенный в историческом здании морпорта ресторанный комплекс «Чайка», завораживающий изумительным видом на безграничность морского горизонта.
Камерность, атмосфера абсолютного курортного счастья вкупе с обостренным вниманием со стороны fashionistas, байеров и прессы уже стали благодатной почвой для открытия новых имен в числе перспективных российских дизайнеров. Первый сезон Sochi Fashion Week однозначно доказал, что эта неделя моды – самостоятельный весомый бренд, своими уникальными ресурсами зажигающий новые звезды на модном российском небосклоне. Гостей второго сезона Sochi Fashion Week вновь ждут многочисленные показы начинающих и известных российских дизайнеров, мастер классы и встречи с представителями различных сфер мира моды.
В числе хэдлайнеров проекта абсолютно разные дизайнеры, работающие в разнородных направлениях, но соблюдающие при этом правильный баланс между трендами, модой и собственной идеалогией: IVANOVA – неординарный бренд с узнаваемым стилем городской элегантности и уровнем исполнения; динамичный питерский бренд Saint Tokyo; модный российский street –wear бренд Black Star.
Расписание
20 апреля
Olga Zelenina by Маленькая принцесса Сочи
Татьяна Мельникова, Каранян Алина
IVANOVA
21 апреля
Daniland
Ангелова Алина
YUNA-Style
Saint-Tokyo
22 апреля
Царица Кубани
STEPANETS
ZHASLAN SEITOV
Fluid
Наира Арутюнян
23 апреля
Leya, me
Hello it's me
O.V.A. collection
О.N.l.Collection
24 апреля
Полина Голубь
SUGARLIFE by Olga Sultanova
Angela Le Bourgeois
M. G. official
Ng.Studioo
Black Star Wear
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