Sochi Fashion Week пройдет с 14 по 19 октября 2017

С 14 по 19 октября, при поддержке городской администрации, в курортном городе Сочи состоится самое модное событие юга России - «Sochi Fashion Week».
Морской воздух, теплый климат, гостеприимность и неспешность – вот почему местом проведения мероприятия был выбран прекрасный южный город Сочи.
Главная задача Недели моды в городе Сочи - продемонстрировать достижения российских модельеров, а также повысить интерес покупателей к отечественным брендам. Каждый день, на протяжение недели, гостей мероприятия ждут не только многочисленные показы начинающих и известных дизайнеров, но и разнообразные мастер-классы, тренинги, интересные встречи с представителями мира моды.
Хедлайнеры проекта – Игорь Чапурин, Dima Neu, Ольга Якубович, Леонид Гривко, Black Star Wear.
Мероприятие заинтересует не только представителей модной индустрии, но и бизнесменов, а также светских личностей и представителей СМИ.
Ждем вас в ресторане «Чайка», который находится в самом центре города Сочи, c 14 по 19 октября 2017 года, на неделе моды «Sochi Fashion Week».
Партнеры проекта: Индустриальный партнер – компания Фаберлик, World Fashion Channel, Администрация города Сочи, ресторан «Чайка», ГК «Буревестник груп», Fashion Future.
Автор и руководитель проекта: Апроян Папин
14 Суббота
18.00 NATALIA DARAGAN
19.00 FABERLIC
20.00 SMYR MADINA
21.00 VANITY VOICE
22.00 IGOR CHAPURIN
15 Воскресенье
17.00 SASHA KIM
18.00 VICTORIA ANDERSON
19.00 ZHASLAN SEITOV
20.00 LYNA FACTORY
21.00 MARU GULISHAN
22.00 DIMA NEU
16 Понедельник
19.00 KSENIA TRETYAKOVA
20.00 OXANA GUMENYUK
21.00 REVOLT WEAR
22.00 LEONID GRIVKO
17 Вторник
19.00 ALINA ANGELOVA
20.00 ANNA DENEGINA
21.00 25 MODISTES
22.00 OLGA YAKUBOWITCH
18 Среда
18.00 OLGA STOPYCHEVA
19.00 U.R FASHION
20.00 DUET. BY .ME
21.00 MARINA MAK
22.00 BLACK STAR WEAR
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