Sochi Fashion Week пройдет с 14 по 19 октября 2017

С 14 по 19 октября, при поддержке городской администрации, в курортном городе Сочи состоится самое модное событие юга России - «Sochi Fashion Week».

Морской воздух, теплый климат, гостеприимность и неспешность – вот почему местом проведения мероприятия был выбран прекрасный южный город Сочи.

Главная задача Недели моды в городе Сочи - продемонстрировать достижения российских модельеров, а также повысить интерес покупателей к отечественным брендам. Каждый день, на протяжение недели, гостей мероприятия ждут не только многочисленные показы начинающих и известных дизайнеров, но и разнообразные мастер-классы, тренинги, интересные встречи с представителями мира моды.

Хедлайнеры проекта – Игорь Чапурин, Dima Neu, Ольга Якубович, Леонид Гривко, Black Star Wear.

Мероприятие заинтересует не только представителей модной индустрии, но и бизнесменов, а также светских личностей и представителей СМИ.

Ждем вас в ресторане «Чайка», который находится в самом центре города Сочи, c 14 по 19 октября 2017 года, на неделе моды «Sochi Fashion Week».

Партнеры проекта: Индустриальный партнер – компания Фаберлик, World Fashion Channel, Администрация города Сочи, ресторан «Чайка», ГК «Буревестник груп», Fashion Future.

Автор и руководитель проекта: Апроян Папин

14 Суббота

18.00 NATALIA DARAGAN

19.00 FABERLIC

20.00 SMYR MADINA

21.00 VANITY VOICE

22.00 IGOR CHAPURIN

15 Воскресенье

17.00 SASHA KIM

18.00 VICTORIA ANDERSON

19.00 ZHASLAN SEITOV

20.00 LYNA FACTORY

21.00 MARU GULISHAN

22.00 DIMA NEU

16 Понедельник

19.00 KSENIA TRETYAKOVA

20.00 OXANA GUMENYUK

21.00 REVOLT WEAR

22.00 LEONID GRIVKO

17 Вторник

19.00 ALINA ANGELOVA

20.00 ANNA DENEGINA

21.00 25 MODISTES

22.00 OLGA YAKUBOWITCH

18 Среда

18.00 OLGA STOPYCHEVA

19.00 U.R FASHION

20.00 DUET. BY .ME

21.00 MARINA MAK

22.00 BLACK STAR WEAR