Soho Fashion получила право дистрибуции обуви Sergio Tacchini

Компания SOHO Fashion в ноябре 2020 года стала дистрибьютором обувной линии знаменитого итальянского бренда с полувековой историей - Sergio Tacchini. Образ этого бренда прочно ассоциируется с теннисом: многие известные теннисисты представляли Sergio Tacchini на самых важных мировых теннисных турнирах и занимали призовые места, выступая в одежде и обуви под этой торговой маркой. Недаром в качестве логотипа бренда были выбраны первые буквы имени основателя компании, которые переплетаясь, образуют очертания, одновременно похожие на границы теннисного поля и мяча. В 80-е годы в коллекциям одежды Sergio Tacchini были добавлены обувь и аксессуары. В тот период появились первые именные кроссовки для Пита Сампраса: верх из белой кожи по традиции марки дополнялся цветными акцентами, а сбоку расположился яркий логотип. В 90-е годы, чтобы вывести бренд на новый уровень, было решено совместить спортивную коллекцию с повседневной. Тогда же на волне успеха открылся первый магазин Sergio Tacchini в Турине, ставший прообразом 200 фирменных магазинов по всей Европе.

Обувную линию бренда Sergio Tacchini в настоящее время выпускает компания United Brands Company, на фабриках которой размещают заказы многие знаменитые итальянские бренды. Обувь Sergio Tacchini не просто яркая и интересная, а ещё и невероятно комфортная, продуманная до мелких деталей. Для производства коллекции выбираются только лучшие материалы, поставляемые проверенными и престижными поставщиками, внедряющими эксклюзивные технологии. В настоящее время бренд Sergio Tacchini продолжает оказывать спонсорскую поддержку спортсменам всего мира, при этом активно сотрудничает с известными музыкантами, творческими личностями, дизайнерами и другими брендами. Результатом такого сотрудничества стали уникальные коллаборации с SELF MADE by Gianfranco Villegas, Eleven Paris, Urban Outfitters, Andrea Crews, Gosha Rubchinskiy.