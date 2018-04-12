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Тайбарейский Евгений Сергеевич

SOLENA весна-лето 2018

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  • 12 Апреля 201811:35

Solena – российский бренд из Санкт-Петербурга, который производит коллекции из итальянских тканей высокого качества.

Концепция бренда - создание красивой одежды, на любой случай жизни. Для создания каждой модели, дизайнер внимательно отслеживает текущие тенденции, внедряя их в ДНК собственного бренда. 

В новом сезоне бренд  остается верен женственным силуэтам и яркой отделке. Тончайшие ткани, обилие вышивки, совершенная посадка – то на чем концентрирует внимание дизайнер в весенне-летнем сезоне.

Дизайнер бренда ставит перед собой задачу дополнить ваш гардероб уникальными вещами, которые станут  фаворитами на долгие годы.

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