SOLENA весна-лето 2018

Solena – российский бренд из Санкт-Петербурга, который производит коллекции из итальянских тканей высокого качества.

Концепция бренда - создание красивой одежды, на любой случай жизни. Для создания каждой модели, дизайнер внимательно отслеживает текущие тенденции, внедряя их в ДНК собственного бренда.

В новом сезоне бренд остается верен женственным силуэтам и яркой отделке. Тончайшие ткани, обилие вышивки, совершенная посадка – то на чем концентрирует внимание дизайнер в весенне-летнем сезоне.

Дизайнер бренда ставит перед собой задачу дополнить ваш гардероб уникальными вещами, которые станут фаворитами на долгие годы.