Состоялся Финал Первого Модного Всероссийского Конкурса

«Армия России – Стиль Жизни»

В Москве состоялся Финал Первого Модного Всероссийского Конкурса «Армия России – Стиль Жизни», который проводился для поддержки российских дизайнеров одежды и отбора перспективных коллекций для их дальнейшего производства.

Гостями финала стали: Светлана Хоркина, Игорь Бутман, Оксана Федорова, Катя Добрякова, Марина Дэмченко, а также представители Министерства обороны и ведущих СМИ.

В конкурсе приняли участие молодые дизайнеры со всей страны, что сделало его по-настоящему всероссийским. На протяжении года десятки дизайнеров проходили этапы конкурса, представляя свои работы, с участниками проводились регулярные встречи и консультации. В финальном дефиле приняло участие 18 дизайнеров, которые представили свои капсульные коллекции для оценки и прошли через строгий отбор жюри, но только трое счастливчиков стали финалистами, получив ценные призы.

На финальном дефиле свои работы представили: Елизавета Лалетина, Екатерина Наймушина и Кристина Якимова, Светлана Царёва, Анастасия Каурова, Feodora Moscow, Сюзанна Сметанина, Виктория Филатова, Николай Легенда, Михаил Манаков, Кристина Колп., Анастасия Филиппова, Ариана Мохаммади, Маргарита Коковина, Светлана Павликова, Юлия Морозова, Наталья Плетюхина, Дмитрий Селявин и Дарья Новикова, Алина Яфарова.



Призовой фонд включал в себя:

Денежные гранты для финалистов в размере:

· 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей для победителя конкурса

· 100 000 (сто тысяч) рублей – для обладателя второго места

· 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для третьего.

Выпуск и продажу авторской коллекции в магазинах «Армия России» в Москве, в том числе через официальный интернет - магазин;

Контракт на работу в структуре «Военторга»;

Размещение конкурсной работы (проекта) на сайтах организаторов конкурса и интернет-порталах информационных партнеров;

Образовательный грант в РГУ им. А.Н. Косыгина.



В состав жюри конкурса вошли:

1. Андрей Валериевич Картаполов, заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник, председатель жюри;

2. Владимир Владимирович Павлов, генеральный директор АО «Военторг»;

3. Валерий Савельевич Белгородский, ректор РГУ имени А. Н. Косыгина;

4. Игорь Михайлович Бутман, председатель совета директоров АО «Военторг», советский и российский саксофонист, Народный артист России.

5. Оксана Геннадьевна Федорова, российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». Благотворительница, фотомодель, актриса и певица;

6. Евгений Владимирович Рыжов, директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ.

Жюри оценивало коллекцию каждого из 18 финалистов по трем критериям: качество исполнения, соответствие бренду и идея. Максимум за каждый — 10 баллов.

После продолжительных споров и обсуждений (так как все конкурсные коллекции были очень сильными), жюри было готово объявить победителей, ими стали:



1 место: Ариана Мохаммади с коллекцией «Проспект Мира».

Описание: Творческим источником этой коллекции является в первую очередь любовь к своей Родине, а также брутальная красота, скорость, и дизайн российских военных самолетов. Коллекция берет свои истоки с исторических военных костюмов.



2 место: Кристина Колп. с коллекцией «Верность Отчизне».

Описание: Любовь и Верность к Родине становится сильнее, когда мы знаем прошлое наших предков, историю своей страны. Великие победы прошлых лет и подвиги героев в наши дни служат примером доблести и верности Отчизне. Быть патриотом, чтить память павших героев — значит, защищать Россию сегодня и в будущем. "Коллекция "Верность Отчизне" – для современных девушек, которые хотят подчеркнуть свой патриотизм, уважение к истории своей Родины, любовь к России".



3 место: Анастасия Филиппова с коллекцией «Тени на асфальте».

Описание: На создание коллекции Анастасию вдохновила история, рассказанная ее мамой, которая жила в Семипалатинске. История была про испытания ядерного оружия на местном полигоне. Тема не оставила ее равнодушной, ведь с нажатием красной кнопки может произойти чудовищная катастрофа. В моделях использованы светоотражающие элементы и авторские принты с изображением Семипалатинского испытания. Эта коллекция - протест ядерному оружию. Сохранение мира на земле – это наша работа.



АО «Военторг» и бренд «Армия России» поздравляет дизайнеров с победой и желает успеха!