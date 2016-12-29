Совет профессионала: как создать стильный новогодний образ

Новогодний наряд - особенный наряд в жизни каждой модницы, который уступает по важности только свадебному. Каждый год мы устраиваем азартную шопинг охоту и, вернувшись из магазинов с трофеями в шуршащих пакетах, создаем праздничный образ, чтобы 31 декабря превратиться в принцессу-королеву-фею новогоднего бала. У кого-то получается, у кого-то не очень.

Поэтому в канун Нового года я обратилась за советами к эксперту во всех вопросах стиля - преподавателю Британской Высшей Школы Дизайна и главному редактору журнала TEORA Magazine Розмари Турман, которая знает все секреты элегантности.

Розмари с радостью согласилась поделиться с нами профессиональными методами создания стильного новогоднего образа для встречи нового 2017 года.

- Розмари, к Вашему экспертному мнению прислушивается множество модниц. Подскажите, пожалуйста, как найти баланс между вечным женским желанием всей блистать и сверкать в новогоднюю ночь и чувством меры? Какие элементы образа лучше выбирать блестящих фактур, а какие - матовых?

Новый Год – это совершенно особенный повод, это единственный вечер в году, когда все ваши идеи можно воплотить в жизнь и не выглядеть при этом неуместно. Выберете для себя тему образа и помните о нескольких правилах. Правило №1: если вы хотите увести акцент снизу, то яркие цвета, фактуры и ткани обязательно оставляйте для верхней части туловища и наоборот.

Правило №2: Несмотря на то, что это праздничная ночь, пайеток, страз и яркого макияжа не должно быть слишком много, а украшения при этом должны быть дозированы. Выберете что-то одно: если яркий макияж, то одежда и прическа более спокойных тонов, а если вы делаете акцент на блистательных платьях – стоит очень аккуратно отнестись к выбору аксессуаров.

- Какие характеристики лично Вы вкладываете в понятие классический стиль? В чем он проявляется в вечерней моде?

Классический стиль – это проверенные временем фасоны, ткани и образы. Говоря о вечерней моде, мне сразу вспоминается маленькое черное платье, New Look 50х и макси платье 30х. Сразу вспоминается образ Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани», Джулии Робертс из «Красотки» и молодой Моники Беллуччи – вот, например, несколько типов сексуальности и красоты.

- Назовите три самых выигрышных цвета или оттенка для праздничного образа?

В этом сезоне абсолютным фаворитом опять стал бордо и все его оттенки, золотой и черный. Это те цвета, которые подойдут и блондинкам, и брюнеткам, сделают ваш образ цельным и беспроигрышным. Это, кстати, про классику. Если же вы любите эксперименты, то я советую скорее поиграть не столько с цветами, сколько с тканями. Смешивайте кружево, сетку, бархат и шелк. Даже монохромный образ в таком случае запомнится окружающим.

- Кто из знаменитостей или кино героинь вдохновляет Вас на создание идеального новогоднего наряда?

У каждой из нас есть любимая героиня, так, которая вдохновляет и очень нам нравится. Найдите «свою» селебрити, посмотрите на ее образы и выберете для себя подходящий. Мне очень импонирует стиль Марийон Котияр, Сарры Джессики Паркер, Киры Найтли, Алексы Чанг и Кристины Стюард. Это некая смесь андрогинности, минималистичности и эклектики образов. А кто ваши фаворитки?

- Какая длина предпочтительная для новогоднего торжества - мини, миди или макси и почему?

Все индивидуально и зависит от места вечеринки и соответствующего дресс-кода. Конечно, длина макси не всегда уместна дома, а мини в залах Метрополя.

И еще один важный момент, не забывайте про длину, которая вам идет. Даже миди бывает разной, и не всякая подойдет вам. И всегда учитывайте каблук, на высокой шпильке почти любое платье будет подходить своей хозяйке.

- Очень популярным аксессуаром в этом году стал чокер. С какими дополнительными украшениями можно носить чокер - какие серьги или браслеты не утяжелят образ?

Чокер сам по себе является ярким украшением, которое подходит далеко не всем. Ваша шея должна быть без единой складочки и длинной, тогда он будет смотреться отлично. Чем короче шея, тем уже чокер – это еще одно правило.

Если вы выбираете одноцветный чокер, вы можете поиграть с кольцами, сережками и дополнительными аксессуарами, а если он обильно украшен, советую оставить минимум остального. И помните, черный чокер подходит почти всем, а вот цветные могут сыграть вам плохую дружбу.

- Какие смешные, забавные штрихи к новогоднему образу Вы бы добавили для наряда на домашнюю вечеринку?

Выбирайте подходящие образы, помните, что если это ваш дом: устройте себе пижамную вечеринку или сафари с яркими сарафанами, наденьте шапку Деда Мороза и укутайтесь в махровый свитер или комбинезон.

Вы должны чувствовать себя комфортно и при этом быть стильными. Платье макси длины в пайетках, высокий каблук уместны только в том случае, если вы пригласили гостей и соблюдаете вечерний дресс-код.

С наступающим Новым годом!

Интервью: Диана Мицкевич