Hunkemöller представил коллекцию Private

Эко-кожа и мех, сетка и, конечно же, кружево – главные агенты - провокаторы в новой коллекции Private голландского бренда нижнего белья Hunkemöller, созданной для девушек, которые не боятся несовершенств собственного тела и всегда готовы к сексуальным экспериментам.

Сексуальность не измеряется килограммами и объемами – этот мотив пронизывает самую откровенную коллекцию голландского бренда, в которой страстные бандажные ленты, подчеркивающие каждый изгиб женского тела, соседствуют с мелкой сеткой пикантных бра, полупрозрачные боди и легкие пеньюары - невидимки намеренно обнажают самые интимные части женского тела причудливо переплетенными тонкими ремешками и смелыми вырезами, а бюстье и корсеты из эко-кожи замирают в ожидании своих femmefatale. Все модели сконструированы таким образом, чтобы подчеркнуть женские изгибы, и льстят абсолютно всем формам.

В дополнение к нижнему белью дизайнеры бренда разработали серию «приватных» аксессуаров в стилистике фильмов для взрослых, в том числе кружевные маски и перчатки, пэстисы для груди и кожаные плетки, которые помогут воплотить самые дерзкие желания.

Героиней и ролевой моделью «приватной» коллекции Hunkemöller видит уверенных в собственной привлекательности девушек, живущих строго по своим правилам - вне зависимости от возраста, цвета кожи и телосложения.

Собрать свою приватную коллекцию, которая будет представлена в размерах от XS до XL, можно во всех семи магазинах Hunkemöller в Москве, включая новый магазин в ТРЦ Columbus.