Сплошной боди-позитив: смотрим fashion-шоу Hunkemoller

Хедлайнером шоу, провозгласившего ключевой темой года разнообразие, стала первая в истории Hunkemöller модель плюс-сайз Даниэль ван Грондель, которая присоединится к Даутцен Крез в качестве международного амбассадора бренда. «Гордись тем, кто ты есть», - говорят девушки-модели и рассказывают личные истории взаимоотношений с собой и своим телом в серии мотивационных видео, предваряющих каждую новую тематическую часть шоу. Вдохновляющие, страстные, веселые и сексуальные – все это девушки Hunkemöller.

Модель и блогер из Германии Анн-Катрин Гетзе (Ann-Kathrin Götze), которая уже в этом году представит свою первую именную коллекцию для бренда, открыла показ в белом сексуальном комплекте и полупрозрачном длинном кимоно, расшитом нежнейшими весенними цветами. Коллекция нижнего белья в новом сезоне – нежная и страстная одновременно, с большим количеством моделей пудровых и белых цветов, тончайшим кружевом, необычными вставками и всевозможными декор-воротниками.

Hunkemöller расширяет границы прекрасного и выпускает коллекцию соблазнительного нижнего белья с увеличенной размерной сеткой для «обычных женщин» – в том числе чашками размера G и трусиками XXL, которую на подиуме представила первая в истории бренда модель plus size Даниэль ван Грондель (Danielle van Groendelle).

В контакте с собой и миром певица и YouTube-блогер Элив Озюрт (Elieve Ozyurt) исполнила в финале несколько собственных песен и представила модели, которые созданы специально для тех, кто не может жить без движения – в спортзале или в клубе с друзьями. В коллекции представлены различные виды спортивных бюстгальтеров, боди и комбинезоны, объемные бомберы и легинсы с полупрозрачными вставками.

Взрывная модель Эли Круз с необузданными кудряшками отвечала за самую забавную часть коллекции Hunkemöller - с купальниками в стиле 80-ых с яркими полосками и анималистичными принтами. Вишенкой на торте стала чашечка размера G, которая появилась в новой коллекции. Таким образом, Hunkemöller расширил размерный ряд, и теперь любая девушка сможет найти для себя купальник мечты.

Самую горячую линейку нижнего белья и аксессуаров Private, созданную для тех, кто готов открыто проявлять собственную сексуальность, представила голландская модель и фотограф Вивиан Хорн (Vivian Hoorn). Основа линейки – это бандажные боди с фигурными ремешками, откровенные полупрозрачные бра с провокационными вырезами, трусики-шнуровки с поясом и узорчатыми чулками, а также пеньюары-невидимки, призванные не прикрыть нижнее белье, а скорее подчеркнуть его.

Коллекции, представленные на шоу, появятся во всех 7 магазинах бренда в Москве уже в апреле 2019 года.