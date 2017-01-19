Стильный купальник – спасательный круг от одиночества

Пляж – это место, где можно продемонстрировать себя во всей красе. Но для этого необходимо иметь соответствующий гардероб. Поэтому, даже если ваш ближайший отпуск лишь в конце лета, уже сегодня нужно приступить к выбору и приобретению пляжных нарядов.

Молодая, красивая, загорелая – разве это не счастье! Но даже счастье требует достойной упаковки. Поэтому в первую очередь нужно приобрести стильный купальник, иначе молодой и красивой будешь, а вот загорелой не получится.

В 2017 году в моде более скромные купальники, напоминающие модели пятидесятых годов. Купальные плавки отличаются высокой посадкой, которая великолепно подчеркивает стройную талию и скрывает возможные недостатки фигуры. Такие раздельные купальники идеально подойдут девушкам с пышными формами.

Забавно, но в этом году в тренде закрытые купальники. По всей видимости, дизайнеры наконец-то пришли к выводу, что женщина должна оставаться загадкой даже на пляже. Особую элегантность слитным купальникам придают оригинальные рисунки, бахрома, украшения в виде колец, шнуровка.

Купальные костюмы холтер, бретельки которого завязываются вокруг шеи, по-прежнему удерживает свои позиции и в 2017 году. Надо отметить, что большинство известных дизайнеров, при создании подобных моделей, использовали однотонные ткани. Ставшее уже традиционным – бикини в этом году приобрело новые очертания. Многие модели украшены шнуровкой.

Выбор купальных костюмов на российском рынке огромен. Мы уверены, что каждая девушка, женщина, дама сможет выбрать для себя идеальную модель. Кстати, им для этого совсем необязательно бегать по магазинам, купить купальник в интернет-магазине стало обычным делом.

Помните, женщины в красивом, стильном купальнике никогда на пляже не бывают одиноки. Поэтому отнеситесь к выбору этого предмета летнего гардероба с особым вниманием.