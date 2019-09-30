Стулья Eames в интерьере

Каждому известно, что стулья являются важными и неотъемлемыми деталями любого интерьера. Они несут на себе несколько функций: выполняют практическую роль, обеспечивая удобство размещения в любом помещении, и украшают интерьер, так как имеются особенно привлекательные модели.

Наглядным примером такой многофункциональной мебели являются стулья Eames. Это стильные и весьма привлекательные изделия, которые нашли себе место в домах у граждан с любыми интересами и увлечениями.

Коллекция стульев Eames – это большой выбор стильной и практичной мебели, которая просто поражает своими уникальными свойствами:

Огромная цветовая гамма. Благодаря разнообразию расцветок вы сможете купить себе именно ту мебель, которая максимально будет гармонировать с остальными элементами интерьера. Особое внимание получили изделия с белыми и желтыми сиденьями.

Удобство. Стулья Eames создавались именно для комфорта, поэтому они оснащены удобным сиденьем и спинкой, выполненных единой цельной деталью.

Надежность. Изделие обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям благодаря применению качественных материалов. Спинка с сиденьем изготовлены из очень прочного пластика, который обладает высокой устойчивостью в том числе к УФ. Ножки изготовлены из очень прочной древесины особых пород. Материал прошел многократную обработку, поэтому приобрел необычайную прочность.

Ножки и сиденье скреплены между собой при помощи прочного стального каркаса. Это главная изюминка. Тонкие прутья металла практически не заметны, что создает ощущение легкости, но при этом целом изделие является очень прочным и выносливым. Конструкция запросто выдержит вес более 90 кг.

Изящный дизайн. Создатели стульев Eames хорошо потрудились над созданием действительно красивый и удобной мебели, оригинально соединили эти два качества. В них весьма комфортно сидеть за перекусом, деловым разговором и даже выполнять различную офисную работу.

Виды мебели и уход за ней

Стулья Eames производятся как минимум двух разновидностей: на обычных ножках или на салазках, стулья качалки. Поэтому вы теперь сможете воспользоваться комфортной посадкой при любом занятии.

Выбирая мебель в интернет-магазине Dohome https://dohome.ru/, невозможно пропустить мимо взора изделия марки Eames. Они очень легкие и не требуют много внимания. При изготовлении были использованы материалы, которые не нуждаются в регулярном уходе. Достаточно протереть от пыли раз в неделю, и они вновь имеют вид совершенно нового изделия.