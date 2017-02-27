Светский калейдоскоп CPM

Ирина Хакамада открыла 28-й сезон лидирующей в Восточной Европе выставочной площадки индустрии моды – CPM-Collection Premiere Moscow. На протяжении четырех дней главную модную выставку на территории ЦВК «Экпоцентр» посещает более 20 тысяч экспертов, дизайнеров и байеров со всей страны.



К новому сезону СРМ готовились не только более 1000 брендов из 24 стран мира, но и многие российские знаменитости, работающие в сфере кино, театра, музыки и телевидения, особенно отмечали успехи молодых дизайнеров, представленных на выставке, таких как Aset Luxury, Alla Couture,Emansipe.



Ирина Хакамада отметила для себя бренды Samos, Dan Maralex, творческую коллаборацию CSTN x Urban Grass, а также коллекцию будущего сезона Осень-Зима 2017/18 от дома моды ВикторииАндреяновой.



Все посетители выставки обратили внимание на беспрецедентное арома-оформление CPM-Collection Premiere Moscow свежей коллекцией компании «Третье чувство», а также щедрые подарки в виде профессионального тестирования и процедур от японского бренда по уходу за волосами LEBEL.



Помимо новейшей линейки продуктов от Natura Siberica, многих звезд, уже ставших счастливыми родителями, ждали также презенты для их детей от Daisy Magazine, в т.ч. аксессуары и модные сувениры.



Среди первых гостей нового сезона CPM также были: Цзю Константин, Хакамада Ирина, Судзиловская Олеся, Митрофанова Маргарита, Тарасова Аглая-Дарья, Медведева Наташа, Арзамасова Елизавета, Макеева Анастасия, Муратович Ясмина, Малахова Евгения, Денисова Анастасия, Медведева Ирина, Антоненко Ирина, Чичерова Анна, Пиотровски Рената, Банщикова Анна, Одинцова Екатерина, Андреянова Виктория, Андрикопулос Константин. Черных Анфиса, Гребенкина Анастасия, Зайцева Ольга, Лачина Ирина, Нигматуллины Руслан и Елена, Невская Анна, Королева Светлана, Толкачева Алиса, Дэмченко Марина, Карпунина Софья, Макаров Владимир, Ерицян Армен, Кравченко Алла, Джабраилова Айза.