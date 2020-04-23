Эротическое искусство шибари в самой провокационной линейке бренда Hunkemöller

Нидерландский бренд Hunkemöller представляет новую коллекцию самой провокационной линейки нижнего белья и аксессуаров Private, созданной по мотивам японского искусства эротического соблазнения шибари.

Дизайнеры бренда Hunkemöller во главе с креативным директором Эндрю Лейном интерпретируют шибари, прежде всего, как мастерство эстетического верёвочного бандажа – именно поэтому основой новой коллекции «для взрослых» стали бандажные боди с фигурными ремешками, откровенные полупрозрачные бра с провокационными разрезами, трусики-шнуровки с поясом и чулками-веревками, а также комбинации с кружевными ошейниками и, конечно, кимоно. Цветовое решение коллекции повышает и без того высокий градус чувственности – в основном, за счет традиционных черного и алого, но в то же время для некоторых моделей коллекции дизайнеры выбрали нестандартные нежные оттенки пыльной розы или candy pink.

Как и всегда, самая провокационная в портфолио бренда линейка с говорящим названием Private — это не только пикантные комплекты нижнего белья, но и разнообразные аксессуары: пояса для чулок и кружевные маски для тех, кто хочет добавить новых ощущений в свою жизнь.

Ролевой моделью коллекции Hunkemöller видит уверенных в собственной привлекательности девушек, живущих строго по своим правилам - вне зависимости от возраста, цвета кожи и телосложения. Коллекция представлена в размерах от XS до XL.

Собрать свою приватную коллекцию можно в каждом из восьми магазинов Hunkemöller в Москве, включая новый магазин в ТРЦ «Афимолл Сити».