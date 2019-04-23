Тейпирование - секрет идеальной кожи

Всегда мечтали просыпаться с ровной и гладкой, как шёлк, кожей? Искали универсальное решение для избавления от морщин и рельефностей на лице? Вам необходима волшебная косметическая палочка, которая в короткий срок принесёт видимый эффект? Эксперты бренда биоактивной косметики Teana рады представить вашему вниманию уникальное решение – лифтинг-тейпы, которые подарят салонный эффект в домашних условиях.

Изначально, методика кинозеологического тейпирования применялась для восстановления после спортивных травм, избавляя от боли, и фиксируя в нужном положении поврежденный сустав или мышцу. Поскольку кинезиотейп забирает на себя часть напряжение, тейпирование идеально подойдет для реабилитационных тренировок с небольшим уровнем нагрузки. Сейчас же, данная методика оказалась не только в арсенале врачей-реабилитологов, но и специалистов в области красоты и ухода. Тейпы сегодня – это одно из самых инновационных решений для борьбы с несовершенствами!

Данный метод заключается в нанесении на кожу специальных клейких полосок особым способом, фиксирующем кожу в правильном положении. Тейпы настолько повторяют структуру нашего кожного покрова, что становятся по-настоящему приближенными к человеческой коже и не ощущаются на лице. Натуральный хлопок в составе косметических полосок позволяет коже спокойно дышать и проводить привычные ежедневные биологические процессы. Уже после первого применения лицо становится заметно более подтянутым и упругим, морщинки исчезают, и, при регулярном использовании, больше не возвращаются, создавая искренний эффект «вау».

Эксперты косметического бренда Teana адаптировали салонные технологии для применения в домашних условиях, чтобы каждый мог почувствовать себя настоящей звездой с идеальной кожей. Для максимально эффективного применения, вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция с beauty-лайфхаками от специалистов:

1. Перед использованием очистите кожу и увлажните её безлипидной сывороткой. На данном этапе кожа получает заряд омоложения и увлажнения, средство поддерживает необходимый водный баланс.

2. Перед тем, как наклеить тейп на лицо, плавно разгладьте морщинки пальцами и только после этого зафиксируйте его, слегка растягивая. Команда Teana заботится о вашем комфорте, поэтому на упаковке вы найдете иллюстрированную инструкцию о правилах применения, что поможет провести процедуру максимально просто и легко.

3. Для разглаживания небольших рельефностей, оставляйте тейп на коже в течении короткого срока, тогда как при глубоких морщинках эффективнее наклеивать тейпы перед сном и оставлять на восемь и более часов. Благодаря приятной легкой структуре, тейп абсолютно не мешает заниматься повседневными делами. С ними можно даже плавать и принимать душ, ведь они быстро высыхают и устойчиво остаются в необходимом положении на всё время процедуры.

4. Эксперты нашего бренда рекомендуют применять тейпы совместно с альгинантной маской, что гарантирует наибольший эффект. В паре данные средства создают настоящую бомбу для борьбы с возрастными изменениями. После нескольких совместных применений, кожа будет выглядеть молодой и сияющей. Теперь каждый может получить ошеломительный эффект, не прибегая к дорогостоящим операциям и процедурам косметологов.

5. При снятии тейпов с лица слегка намочите их водой, чтобы не повредить нежную кожу.

6. Для максимально эффекта используйте тейпы в течении 21 дня. За это время кожа «запомнит» необходимое положение и будет находиться в состоянии тонуса ещё долгое время.

Современный мир меняется с невероятной скоростью, попробуйте на себе передовые решения в области ухода. Ваша кожа достойна сиять молодостью и красотой!