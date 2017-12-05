Титул «Мисс Офис-2017» и 1 000 000 рублей уехал в Крым

1 декабря в Москве в Московском дворце молодежи состоялся финал 8-го международного сезона конкурса красоты «Мисс Офис-2017». В мероприятии приняли участие 30 девушек из России и стран СНГ, которые прошли полуфинал и получили уникальную возможность проявить себя.

В 2017 году в оргкомитет конкурса поступило 18 000 заявок от девушек из России и стран СНГ. В полуфинал были допущены 94 претендентки из 41 города. По итогу интернет голосования в финал конкурса прошли 30 девушек, именно среди них 1 декабря в Москве в Московском дворце молодежи выбрали самую красивую, обаятельную и целеустремленную представительницу бизнес сообщества.

Ведущими вечера стали Александр Рогов, стилист и ведущий программы «Успеть за 24 часа» на СТС, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

«В этом сезоне конкурс «Мисс Офис» сделал ещё один шаг вперед, стал международным. В связи с этим оргкомитет конкурса значительно ужесточил требования для конкурсанток, и результат не заставил себя ждать. Все девушки - редкие красавицы и настоящие леди. Прекрасно воспитаны, интеллигентны, хорошо образованы. Мы действительно гордимся нашими финалистками. Уверенна, что это отметил и наш зритель»,- Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты.

Оценивало красоту и образованность офисных сотрудниц авторитетное жюри конкурса: Игорь Чапурин, российский дизайнер, председатель жюри, Влад Топалова, певец, Алла Кравченко, российский дизайнер, создательница бренда Alla Couture, Олег Зорин, Директор департамента экономики и финансов компании «Комус», Татьяна Иванова, победительница «Мисс Офис – 2016», Олег Верещагин, шоумен, актер, один из самых ярких участников шоу «Comedy Woman», Даниил Федоров, российский художник, почетный академик Российской Академии художеств, Константин Андрикопулос, Директор по развитию модного бренда Bosco di Ciliegi, Валентин Сорока, Диджей Love Radio, Анна Круглова, Главный редактор он-лайн журнала для женщин Passion.ru, Полина и Дмитрий Дибровы, Мария Бутрыская, Российская фигуристка, заслуженный мастер спорта, шестикратная чемпионка России, и Константин Мирошник, художник-живописец, поэт, музыкант.

«Мне доводилось очень много раз одевать девушек на конкурсы красоты разного уровня и по опыту могу сказать, что всегда побеждает харизма. Непременно, красота – это очень важно, но красота без харизмы – всегда проигрывает. Поэтому в первую очередь мы сегодня реагировали именно на нее», - Игорь Чапурин.

Титул «Мисс Офис – 2017» завоевала 29-летняя Анастасия Божкова (Крым), директор- учредитель модельного агентства «Королевский день». Анастасия получила главный приз – 1 000 000 рублей от Компании «Комус» и непереходящую корону от компании Jenavi. «1-ой вице-мисс Офис-2016» стала Маргарита Боня (г. Санкт-Петербург), ведущий специалист в компании «Груша». «2-ой вице-мисс Офис-2016» стала Анастасия Яковлева (г. Уфа), арт-директор агентства MB model management. Призы для девушек – круизы от компании «Нептун». Помимо этого жюри конкурса выбрало победительниц в следующих номинациях:

«Мисс Стиль» - Анастасия Шапошникова;

«Мисс Фото» - Анна Ляшко;

«Мисс Интернет» - Алина Южанина;

«Мисс Фитнес» - Дарья Нестеркина;

«Мисс Бикини» - Дарья Тараненко;

«Доброе сердце» - Наталья Королёва;

«Мисс Талант» - Кристина Земляная;

«Мисс Очарование» - Ольга Иванова;

«Бизнес-леди» - Арина Андриевская.

По итогам онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.ru, гости и зрители онлайн-трнасляции выбрали победительницу в номинации «Мисс Зрительских симпатий». Ею стала Олеся Пучка (г. Краснодар), специалист по обслуживанию клиентов компании “Автокарт-Юг”.

Финал 8-го международного сезона конкурса красоты «Мисс Офис-2017» прошел под общей темой «Дизайн и Мода». Именно через эти два понятия участницы выражали себя и свое отношение к миру. Шоу началось с выхода конкурсанток в белых платьях. Продолжилось мероприятие традиционными конкурсами – дефиле в купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальный и конкурс талантов. В течение вечера участниц поддерживала музыкальная поп-группа MBAND и выступление Влада Топалова.

В статусе VIP-гостей шоу посетили: Екатерина Стриженова, телеведущая, Элина Чага, певица, Лиза Арзамасова, актриса, Мария Кравцова, российская телеведущая, дизайнер одежды, Анастасия Меськова, российская артистка балета, солистка Большого театра, актриса кино, Юлия Решетова, редактор Finparty, Анжелика Агурбаш, российская и белорусская певица, актриса, модель и телеведущая, Константин Цзю, советский, российский и австралийский боксёр, трёхкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей, чемпион мира среди профессионалов.

После мероприятия гостей и участниц ждала afterparty, на которой выступила кавер-группа «Впечатлительные люди».

Быть неотразимыми на сцене конкурсанткам помогал официальный стилист конкурса – компания ESTEL и визажисты Yangildina make-up studio. Оргкомитет «Мисс Офис-2017» благодарит всех, кто оказал помощь и поддержку в организации финального шоу: ювелирный бренд JENAVI, Mare Luna, Dress Code, LoveMaria.me и Alla Couture за предоставленные коллекции, генеральных партнеров Nescafe Dolce Gusto, компании Parker и Stabilo, клинику Telo’s Beauty, круизному центру «Нептун». А также официальных партнеров: Maped, Canon, BIC, ACCO Brands, Edding, Faber-Castell, Reckitt Benckiser, Планета Фитнес, Buanje, English Dom, Eveline Cosmetics, White Glo, Wai Thai и многих других.

Выражаем благодарность генеральным информационным партнерам: порталам Passion.ru, Finparty и FashionTime.ru, онлайн журналу WomanHit.ru, журналу 7 Дней и World fashion Channel. А также благодарим информационных партнеров мероприятия: радиостанцию LOVE RADIO, порталы Дни.ру, БМ24, «Типичная Москва», телеканалы «Про Бизнес», Modnoe TV, журналы «Красота и здоровье», Melon Rich, Dessert, Beauty Mafia, SoManyHorses, Горпроект, Sky Club, а также Rabota.ru, Нетология, «Настрой кино», RF Now, Podium Life, EventMarket.ru.

С 1 января 2017 года на официальном сайте www.missoffice.ru начинается прием заявок на участие в 9-м сезоне «Мисс Офис- 2018».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.ru

vk.com/missoffice

www.instagram.com/konkurs_missoffice

www.facebook.com/missoffice