Трейлер: Документальный фильм о Гуо Пей

Опубликован первый трейлер нового фильма о китайском дизайнере и одноименном бренде Guo Pei.

Китайский дизайнер, покорившая модную индустрию своими великолепными кутюрными коллекциями, стала героиней документального фильма. Новая лента режиссера Пьетры Бреткелли рассказывает об истории Гуо Пей и становлении ее модного дома Guo Pei. Официальная премьера картины состоится на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке.