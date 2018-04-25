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Артем Кузелев

Трейлер: Документальный фильм о Гуо Пей

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  • 25 Апреля 201813:50

Опубликован первый трейлер нового фильма о китайском дизайнере и одноименном бренде Guo Pei.

Китайский дизайнер, покорившая модную индустрию своими великолепными кутюрными коллекциями, стала героиней документального фильма. Новая лента режиссера Пьетры Бреткелли рассказывает об истории Гуо Пей и становлении ее модного дома Guo Pei. Официальная премьера картины состоится на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке.

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