Triumph представляет праздничную коллекцию

Немецкий бренд Triumph, который уже больше 130 лет дарит женщинам по всему миру комфорт и уверенность в себе, представляет праздничную коллекцию белья и домашней одежды, основу которой составят самые популярные модели культовой линейки Amourette в по-зимнему уютной цветовой гамме.

Этой зимой бренд предлагает выбрать для праздника в гостях или дома самое важное – удобное и красивое белье, которое станет отправной точкой в подготовке соблазнительного образа. За основу дизайнеры взяли линейку-бестселлер Amourette с ее винтажным обаянием и современными технологиями, которые обеспечивают не только идеальную поддержку груди, но и комфорт и удобство вне зависимости от типа форм - бра с плотной или мягкой чашечкой представлены в размерах от А до D.

Новая коллекция пестрит изящным, отнюдь не избыточным кружевом – однотонным или двухцветным, а также оригинальной гладкой вышивкой и декором из полупрозрачного тюля. В свою очередь, приятная телу микрофибра и ламинированная мягкая застежка в сочетании с инновационной обработкой краев обеспечат комфорт и свободу движений на весь день.

В пару к бюстгальтерам по традиции можно подобрать соблазнительные кружевные трусики-тай или хипстеры, гладкие края которых полностью незаметны под одеждой.

Не забыл Triumph и о комфорте, дополнив праздничную коллекцию дышащей уютом и теплом домашней одеждой – пеньюарами а-ля кимоно с насыщенным будуарным принтом, стрейч-костюмами, струящимися комбинациями и стильными пижамными сетами из хлопка. Безусловным хитом коллекции станут роскошные сатиновые брюки свободного кроя из струящейся ткани с жаккардовыми вставками в цвете горячего шоколада или морозного серебра.